Индия возьмет у России на прокат атомную субмарину. Дорого 0 498

В мире
Дата публикации: 04.12.2025
УНИАН
Изображение к статье: Индия возьмет у России на прокат атомную субмарину. Дорого

Индия заплатит России около 2 миллиардов долларов за аренду атомной подводной лодки. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает Bloomberg.

Договоренности об аренде предшествовали десятилетние переговоры. Они неоднократно приостанавливались из-за споров о цене.

Теперь стороны якобы окончательно договорились. Индия ожидает получить корабль в течение двух лет, хотя сложность проекта может привести к более поздним срокам передачи субмарины.

Bloomberg сообщает, что в ноябре индийские официальные лица посетили российский судостроительный завод.

Также недавно начальник штаба ВМС Индии Динеш К. Трипати сообщил журналистам, что вскоре ожидается ввод в эксплуатацию ударной подводной лодки. При этом он не предоставил никаких деталей.

По данным источников, согласно условиям аренды, российская ударная подводная лодка не сможет использоваться в войне.

В то же время она поможет Индии обучать моряков и совершенствовать операции с атомными подводными лодками при создании собственных субмарин.

Арендованный корабль будет находиться в составе Военно-морских сил Индии в течение 10 лет. Контракт на аренду будет включать обслуживание субмарины.

Это не первый такой случай. В январе 2012 года российская атомная субмарина проекта 971У "Щука-Б" под названием Chakra была передана в лизинг ВМС Индии сроком на 10 лет. В июне 2021 году после чрезвычайного происшествия на борту субмарину вернули обратно раньше установленного срока.

Визит Путина в Индию - что известно

В четверг Путин прибывает в Индию в рамках своего первого визита в страну со времени полномасштабного вторжения России в Украину. Он встретится с премьер-министром Нарендрой Моди, чтобы подчеркнуть оборонные и энергетические связи между двумя странами.

В последние месяцы Моди стремился укрепить отношения с Россией и Китаем, чтобы подтвердить стратегическую автономию Индии после того, как президент США Дональд Трамп ввел пошлины на индийские товары.

Правительство Моди сейчас ведет переговоры о торговом соглашении, чтобы снизить эти ограничения. Последние были введены Трампом для того, чтобы надавить на Индию в вопросе закупки российской нефти.

Читайте нас также:
#Индия #дипломатия #Россия #политика
