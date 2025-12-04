Baltijas balss logotype
Жители самой бедной страны ЕС, наконец, возмутились - нет, это не Латвия

В мире
Дата публикации: 04.12.2025
BB.LV
Требования манифестантов просты и понятны.

Требования манифестантов просты и понятны.

София готовилась к введению евро - но что-то пошло не так.

Десятки тысяч людей вышли на улицы Болгарии, чтобы выразить протест против коррупции и проекта бюджета на 2026 год. Самая крупная манифестация, в которой в основном принимала участие молодежь, состоялась в Софии.

Группы людей прошли маршем к штаб-квартирам основных правящих партий. Несмотря на мирный характер акции, некоторые протестующие в масках вступили в столкновения с полицией, арестованы 10 человек.

На прошлой неделе правительство объявило, что пересмотрит предложенный проект бюджета, после того как предполагаемое повышение налогов вызвало гнев жителей Болгарии. Критики опасаются, что действия властей приведут к росту цен и экономическому кризису в беднейшей стране Европы, которая готовится к введению евро в начале будущего года.

Премьер-министр Росен Желязков заявил, что правительство будет стремиться возобновить диалог с работодателями и профсоюзами.

Желязков сказал, что социальная напряженность и протесты, произошедшие накануне вечером, стали четким сигналом того, что правительство должно ставить интересы страны и общества выше чисто политических целей.

Он призвал к восстановлению диалога также с организациями работодателей, которые бойкотировали некоторые заседания объединенного совета по управлению.

#полиция #евро #коррупция #бюджет #Болгария #экономический кризис #бедность
