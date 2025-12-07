Baltijas balss logotype
У берегов Крита обнаружены 18 погибших на дрейфующей лодке 1 382

В мире
Дата публикации: 07.12.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: У берегов Крита обнаружены 18 погибших на дрейфующей лодке

После сильной бури береговая охрана обнаружила у берегов острова Крит лодку с 18 погибшими. Выжили только двое мигрантов. Плавсредство было шестым из семи, прибывших на Крит, передает местное СМИ.

Греческая береговая охрана обнаружила у берегов острова Крит неспособную к маневрированию надувную лодку с 18 погибшими мигрантами в ней. Двоим людям удалось выжить, а сама лодка была сдутой и наполовину затопленной водой, сообщила поздно вечером в субботу, 6 декабря, греческая государственная телерадиокомпания ERTnews. Эта трагедия стала самым смертоносным инцидентом в регионе на сегодняшний день.

"По предварительным оценкам, причиной смерти стали переохлаждение и, возможно, голод, поскольку они оставались беззащитными в море в непогоду", - говорится в сообщении. Выжившие, которые сейчас проходят реабилитацию после сильного переохлаждения, подтвердили местным властям, что после выхода плавсредства из-под контроля у пассажиров не было продовольствия и средств защиты.

Как долго они оставались в таком положении - не уточняется. Откуда именно прибыли мигранты, также пока неизвестно. По имеющимся у ERTnews данным, эта надувная лодка была шестой из семи, двигавшихся в непогоду в направлении Крита.

В 2025 году на греческом острове высадилось 17 000 мигрантов

В последние дни в Средиземном море вокруг Крита бушевал сильный осенний шторм с порывами ветра более 90 км/ч. Банды контрабандистов постоянно перевозят мигрантов по опасному маршруту из ливийского Тобрука на Крит, напоминает агентство dpa. По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, в 2025 году до начала декабря на Крит прибыло почти 17 тысяч нелегальных мигрантов.

Греция была одним из основных пунктов прибытия беженцев в Евросоюз в 2015 и 2016 годах, напоминает агентство Reuters. С тех пор их число сократилось, однако с 2024 года количество лодок с мигрантами снова резко возросло. По данным агентства, это касается, прежде всего, маршрута из Ливии к островам Крит, Гавдос и Хриси, которые находятся ближе всего к африканскому побережью. На этих морских переходах по-прежнему часто происходят несчастные случаи с большим количеством погибших.

#Греция #контрабанда #трагедия #беженцы #Ливия #мигранты
Оставить комментарий

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    7-го декабря

    Да пофуй. Грекам надо топить их при пепесечении границы без разрешения и плевать на этот цирк, когда бибизяны завидев судно топят его сами, чтоб их спасали.

    1
    3

