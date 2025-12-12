Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Украину предупредили о переломном моменте 0 40

В мире
Дата публикации: 12.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Украину предупредили о переломном моменте
ФОТО: Youtube

Премьеры Британии и Бельгии назвали текущий момент переломным для Украины.

Премьеры Великобритании и Бельгии Кир Стармер и Барт де Вевер назвали текущий момент переломным для будущего Украины. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на совместное заявление сторон по итогам переговоров в Лондоне.

Известно, что в ходе встречи премьеры двух сторон обсудили мирные переговоры по Украине и сошлись во мнении, что они прошли «в переломный момент для будущего». Представители Британии и Бельгии также призвали оказывать давление на Москву и укреплять положение Киева. В этом Лондон и Брюссель видят «единственный путь к достижению справедливого и долгосрочного мира».

Кроме того, политики обсудили экспроприацию российских активов, против которой выступает Бельгия.

Читайте нас также:
#Украина #Великобритания #Москва #дипломатия #Бельгия #Киев #мирные переговоры #российские активы #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Лукашенко освободил более сотни политзаключенных в Беларуси
Изображение к статье: Страна ЕС призвала восстановить отношения с Россией
Изображение к статье: Эрдоган рассказал о полученном от Путина обещании
Изображение к статье: ЕС вводит сбор в 3 евро на дешёвые посылки из-за рубежа, в основном из Китая

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Соусы, которые можно сделать за одну минуту
Еда и рецепты
Изображение к статье: Раскрыта опасность популярного вида пауэрбанков
Техно
Изображение к статье: Сексуальные триггеры мужчин и женщин: что действительно имеет значение
Люблю!
Изображение к статье: 36% жителей планируют потратить на празднование Рождества и Нового года от 50 до 150 евро
Наша Латвия
Изображение к статье: Десять необычных советов для водителей на зимний период
Дом и сад
Изображение к статье: Как окрас кошки влияет на ее характер? Наблюдения владельцев и выводы ученых
В мире животных
Изображение к статье: Соусы, которые можно сделать за одну минуту
Еда и рецепты
Изображение к статье: Раскрыта опасность популярного вида пауэрбанков
Техно
Изображение к статье: Сексуальные триггеры мужчин и женщин: что действительно имеет значение
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео