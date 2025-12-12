Премьеры Великобритании и Бельгии Кир Стармер и Барт де Вевер назвали текущий момент переломным для будущего Украины. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на совместное заявление сторон по итогам переговоров в Лондоне.

Известно, что в ходе встречи премьеры двух сторон обсудили мирные переговоры по Украине и сошлись во мнении, что они прошли «в переломный момент для будущего». Представители Британии и Бельгии также призвали оказывать давление на Москву и укреплять положение Киева. В этом Лондон и Брюссель видят «единственный путь к достижению справедливого и долгосрочного мира».

Кроме того, политики обсудили экспроприацию российских активов, против которой выступает Бельгия.