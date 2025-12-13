Эрдоган выступил с призывом к России и Украине

Дата публикации: 13.12.2025
ФОТО: Global Look Press

Эрдоган: Черное море не должно быть ареной для сведения счетов России и Украины.

Черное море не должно быть ареной для «сведения счетов» России и Украины. С таким призывом выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает канал NTV.

«Сведение счетов не принесет никакой пользы ни России, ни Украине», — подчеркнул турецкий лидер.

По словам Эрдогана, существует необходимость в безопасности судоходства в Черном море. Он призвал обязательно ее обеспечить.

В начале декабря танкер Midvolga 2, приписанный к Большому порту Санкт-Петербурга и ходящий под российским флагом, был атакован в Черном море. До этого у берегов Турции были атакованы два нефтяных танкера под флагом Гамбии Kairos и Virat, следовавшие в Россию.

