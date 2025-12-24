США считают непригодной военную базу Лейкенхит в графстве Саффолк на востоке Англии для размещения тактического ядерного оружия, в том числе из-за ненадлежащего состояния оборудования. Об этом сообщила газета The Daily Mail (DM), ознакомившаяся с соответствующими документам Пентагона.

По данным DM, "истек срок службы" здания, которое предполагалось использовать в качестве основного командного пункта, хотя оно еще находится в надлежащем состоянии. Системы "охлаждения и фильтрации воздуха" недостаточно эффективны для обеспечения работы секретного информационного центра.

Одной из причин неготовности Лейкенхит к размещению ядерного оружия авторы документов называют неспособность "некоторых из участников американской ядерной операции" в случае "сценария, подобного Армагеддону", оперативно воспользоваться санузлом.

В соответствии с планом Пентагона по модернизации британской военной базы, стоимостью $264 млн и рассчитанном до 2031 года, предполагается снос как минимум полудюжины зданий и строений, создание защищенных разведывательных объектов, защита окружающей территории от вражеских электронных импульсных атак.

На базе Лейкенхит ядерное оружие хранилось с 1949 года, однако 18 лет назад было вывезено оттуда. Ядерное оружие Соединенного Королевства размещено на четырех субмаринах типа Vanguard, которые несут американские баллистические ракеты Trident II (D5).

Портал UK Defence Journal назвал сообщения о возможном возвращении такого вооружения в Англию "серьезным сдвигом в ядерной стратегии НАТО в европейском регионе на фоне ухудшающихся отношений с Россией и усиливающегося акцента на сдерживании".