Президент Чехии Петр Павел выразил обеспокоенность заявлениями спикера нижней палаты парламента Томио Окамуры, направленными против Украины, и заявил, что обсудит их с премьер-министром и конституционными должностными лицами, пишет LETA со ссылкой на UNN.

Павел в социальной сети X указал, что заявления Окамуры — лидера крайне правой партии «Свобода и прямая демократия» (SPD) и спикера нижней палаты парламента — вызывают обеспокоенность не только в Чехии, но и за её пределами.

«Заявление председателя Палаты депутатов — третьего по значимости конституционного должностного лица — вызывает обеспокоенность не только у наших граждан, но и за рубежом, среди наших союзников и партнёров. Я подниму этот вопрос на следующей встрече с премьер-министром коалиционного правительства и на совещании конституционных должностных лиц», — заявил президент Чехии, подчеркнув, что «координация внешней и безопасности политики является основой доверия между партнёрами».

Окамура заявил, что выступает против поставок оружия Украине, назвал войну бессмысленной, а также заявил, что деньги чешских пенсионеров не следует тратить на «военную пропаганду».

Ранее он уже высказывался за прекращение любого финансового содействия Украине, а также за отказ Чехии от участия в инициативе по поставке боеприпасов.

Депутаты чешской оппозиции планируют собирать подписи за отстранение Окамуры от должности спикера нижней палаты парламента.

Сразу после вступления в должность в ноябре Окамура распорядился снять флаг Украины со здания нижней палаты.