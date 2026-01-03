Baltijas balss logotype
Павел выразил обеспокоенность заявлениями спикера нижней палаты парламента Чехии в адрес Украины 2 556

В мире
Дата публикации: 03.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Павел выразил обеспокоенность заявлениями спикера нижней палаты парламента Чехии в адрес Украины
ФОТО: пресс-фото

Президент Чехии Петр Павел выразил обеспокоенность заявлениями спикера нижней палаты парламента Томио Окамуры, направленными против Украины, и заявил, что обсудит их с премьер-министром и конституционными должностными лицами, пишет LETA со ссылкой на UNN.

Павел в социальной сети X указал, что заявления Окамуры — лидера крайне правой партии «Свобода и прямая демократия» (SPD) и спикера нижней палаты парламента — вызывают обеспокоенность не только в Чехии, но и за её пределами.

«Заявление председателя Палаты депутатов — третьего по значимости конституционного должностного лица — вызывает обеспокоенность не только у наших граждан, но и за рубежом, среди наших союзников и партнёров. Я подниму этот вопрос на следующей встрече с премьер-министром коалиционного правительства и на совещании конституционных должностных лиц», — заявил президент Чехии, подчеркнув, что «координация внешней и безопасности политики является основой доверия между партнёрами».

Окамура заявил, что выступает против поставок оружия Украине, назвал войну бессмысленной, а также заявил, что деньги чешских пенсионеров не следует тратить на «военную пропаганду».

Ранее он уже высказывался за прекращение любого финансового содействия Украине, а также за отказ Чехии от участия в инициативе по поставке боеприпасов.

Депутаты чешской оппозиции планируют собирать подписи за отстранение Окамуры от должности спикера нижней палаты парламента.

Сразу после вступления в должность в ноябре Окамура распорядился снять флаг Украины со здания нижней палаты.

#оружие #Украина #Чехия #оппозиция #дипломатия #внешняя политика #политика
Оставить комментарий

(2)
  • ji
    jurijs ivanovs
    3-го января

    надо договориться с россией и закончить войну ! россия слишком большая и сильная ядерная держава ! у украины нет шансов ! напрасные жертвы ! пожалейте людей ! деньги на ветер !!! диевс свети латвийю !!!

    8
    3
  • ji
    jurijs ivanovs
    3-го января

    окамура молодец ! сказал правду ! поддерживаем ! хватит кормить воров и коррупционеров зеленского ! хватит обманывать и грабить свой народ ! цены опять вырасли на всё ! нам самим не хватает на жизнь ! мы сами нищие ! правительство в отставку ! надо собирать подписи ! СЛАВА УКРАИНЕ ! БАТЬКА НАШ БАНДЭРАС !!!

    3
    9

