При расследовании повреждения кабеля обнаружен многокилометровый след волочения 1 793

В мире
Дата публикации: 04.01.2026
BNS
Изображение к статье: При расследовании повреждения кабеля обнаружен многокилометровый след волочения

В ходе расследования повреждения кабеля, произошедшего 31 декабря в Финском заливе, был обнаружен след волочения длиной в десятки километров, сообщила в воскресенье полиция Финляндии.

В повреждении морского кабеля подозревается грузовое судно Fitburg. По данным предварительного следствия, полиция полагает, что якорь и якорная цепь судна волочились по морскому дну на протяжении десятков километров, прежде чем повредить кабель связи компании Elisa.

В воскресенье суд первой инстанции Хельсинки выдал ордер на арест одного члена экипажа.

#арест
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

  • A
    Aleks
    4-го января

    Силиня,никак,сама обнаружила?😀😀😀

