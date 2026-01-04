В ходе расследования повреждения кабеля, произошедшего 31 декабря в Финском заливе, был обнаружен след волочения длиной в десятки километров, сообщила в воскресенье полиция Финляндии.

В повреждении морского кабеля подозревается грузовое судно Fitburg. По данным предварительного следствия, полиция полагает, что якорь и якорная цепь судна волочились по морскому дну на протяжении десятков километров, прежде чем повредить кабель связи компании Elisa.

В воскресенье суд первой инстанции Хельсинки выдал ордер на арест одного члена экипажа.