Польша имеет современные, многокомпонентные вооруженные силы, интегрированные в систему коллективной безопасности НАТО, с акцентом на профессионализацию и увеличение численности личного состава. Их численность вскоре будет доведена до 250 000.

Польша отвечает на российские провокации укреплением границы. Два миллиарда евро будет стоить современная система антидроновой обороны вдоль восточной границы, которую Польша построит в течение двух лет.

Заместитель министра национальной обороны Цезары Томчик в разговоре с британской газетой The Guardian подчеркнул, что это ответ польского правительства на серию опасных инцидентов с участием российских беспилотников, которые в последние месяцы нарушали воздушное пространство Польши.

Инвестиция на восточной границе Польши должна быть полностью реализована в течение двух лет, а первые элементы системы поступят в эксплуатацию уже в ближайшие месяцы. Речь идет о программах для глушения дронов, а также о закупке пулеметов, артиллерийских орудий и ракетных систем.

В интервью газете The Guardian заместитель министра Томчик отметил, что часть вооружений будет использоваться исключительно в случае вооруженного конфликта.

Польский антидроновый щит будет частично профинансирован за счет европейской программы оборонных займов SAFE (Security Action for Europe), а остальная часть — из государственного бюджета.

Цезары Томчик подчеркнул, что пока Украина успешно обороняется от России, Европе не грозит регулярная война, а лишь провокации. Однако он предупредил, что если Россия одержит победу над Украиной, она может обратить свою агрессию против Европы.