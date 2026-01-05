Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Британии отказались назвать сроки начала выпуска «самого современного танка» 0 483

В мире
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Британии отказались назвать сроки начала выпуска «самого современного танка»
ФОТО: Youtube

Производство танка Challenger 3 не будет привязано к определенному сроку.

Министерство обороны Великобритании отказалось назвать точные сроки начала производства модернизированного Challenger 3, который называли самым современным танком НАТО. Об этом сообщает UK Defence Journal (UKDJ).

Замминистра обороны Британии Люк Поллард в письменном ответе члену парламента сообщил, что программа «в настоящее время проходит этап демонстрационных испытаний, чтобы доказать эффективность танков».

Он добавил, что выпуск начнут после подтверждения эффективности конструкции. Его не будут привязывать к определенному сроку.

Новая модель, которая является глубокой модернизацией Challenger 2, получит немецкую пушку Rheinmetall L55A1 калибра 120 миллиметров и современный всесуточный прицел. Защищенность танка обеспечит система модульной брони и комплекс активной защиты Trophy. Всего планируют довести 148 машин до уровня Challenger 3.

Читайте нас также:
#НАТО #технологии #оборона #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Китае высказались об операции по похищению Мадуро в Венесуэле
Изображение к статье: Россия готовится к сдаче Беларуси? В Москве предупредили о лете 2026 года и планах США
Изображение к статье: «Хватит!» Госдеп США опубликовал угрозу на русском языке
Изображение к статье: Гренландия под США? В Белом доме избегают прямых ответов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Звездный внук Андрей с тетей Надей и мамой Аней. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Рижан заставят заплатить страховые взносы при аренде жилья
Политика
Изображение к статье: США предупредили Европу о последствиях войны с Россией
В мире
3
Изображение к статье: Фото: социальные сети
Культура &
Изображение к статье: Трамп предупредил глав корпораций США за месяц до атаки на Венесуэлу
В мире
Изображение к статье: Недорого: в Латвии помощник судьи продавал материалы уголовного дела за 500 евро
ЧП и криминал
Изображение к статье: Звездный внук Андрей с тетей Надей и мамой Аней. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Рижан заставят заплатить страховые взносы при аренде жилья
Политика
Изображение к статье: США предупредили Европу о последствиях войны с Россией
В мире
3

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео