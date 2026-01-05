Производство танка Challenger 3 не будет привязано к определенному сроку.

Министерство обороны Великобритании отказалось назвать точные сроки начала производства модернизированного Challenger 3, который называли самым современным танком НАТО. Об этом сообщает UK Defence Journal (UKDJ).

Замминистра обороны Британии Люк Поллард в письменном ответе члену парламента сообщил, что программа «в настоящее время проходит этап демонстрационных испытаний, чтобы доказать эффективность танков».

Он добавил, что выпуск начнут после подтверждения эффективности конструкции. Его не будут привязывать к определенному сроку.

Новая модель, которая является глубокой модернизацией Challenger 2, получит немецкую пушку Rheinmetall L55A1 калибра 120 миллиметров и современный всесуточный прицел. Защищенность танка обеспечит система модульной брони и комплекс активной защиты Trophy. Всего планируют довести 148 машин до уровня Challenger 3.