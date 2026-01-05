Молодежи предстоят нелегкие времена ограничений.
В Европе также необходимы более жесткие меры, чтобы найти утраченный баланс, говорит эксперт.
Австралия стала первой страной в мире, запретившей использование социальных сетей всем лицам младше 16 лет. В 2026 году по крайней мере Малайзия планирует ввести аналогичный широкий запрет на соцсети для молодежи.
По всей Европе также обсуждаются более строгие возрастные ограничения на использование социальных сетей. В Финляндии несколько политиков, включая премьер-министра Петтери Орпо, заявили о поддержке идеи запрета соцсетей для молодежи.
Европейским странам следует как можно скорее последовать примеру Австралии, заявляет голландский профессор права и экономики Мириам Буйтен в видеоинтервью финскому порталу Yle.
Она ссылается на многочисленные исследования о том, как длительное время, проведенное в соцсетях, и воздействие вредного контента негативно влияют на психическое здоровье детей и подростков.
– Модель работы и заработка платформ в социальных сетях заключается в том, чтобы заставить пользователей, включая детей, проводить в их сервисах как можно больше времени. Нам нужно решение, которое разорвет этот порочный круг, – говорит Буйтен.
Она сравнивает: в разных странах ограничивают употребление алкоголя и доступ к азартным играм среди подростков, так почему бы не ограничить и вызывающие зависимость социальные сети?
Буйтен занимает пост профессора в Университете Санкт-Галлена в Швейцарии и исследователя в аналитическом центре Cerre в Бельгии, изучающем регулирование технологий в ЕС.
Илон Маск разгневан огромными штрафами от ЕС
Профессор не считает полный запрет принципиально лучшим решением. В идеальной ситуации, по ее мнению, платформы можно было бы регулировать таким образом, чтобы влияние социальных медиа на молодых пользователей было преимущественно положительным.
Однако в настоящее время, по ее словам, негативные стороны соцсетей преобладают.
– Регулирование существует уже годами, но значительных изменений не наблюдается, – говорит Буйтен.
Буйтен ссылается в особенности на Закон о цифровых услугах (DSA) ЕС, вступивший в силу в 2022 году, целью которого является регулирование онлайн-сервисов и платформ с учетом прав европейских пользователей.
ЕС впервые применил этот закон в более серьезном масштабе в этом месяце, когда наложил на сервис X штраф в размере 120 миллионов евро за проблемы, связанные с верификацией пользователей и прозрачностью.
Миллиардер Илон Маск, владеющий X, бурно отреагировал на штрафы и потребовал, в частности, упразднения всего ЕС. Госсекретарь США Марко Рубио назвал штрафы X "нападением" на все американские технологические компании и граждан.
Реакции показывают, что объекты регулирования обычно не относятся к подобным мерам благосклонно. В Австралии социальные сети также выступили против новых возрастных ограничений, а Reddit обратился по этому вопросу в Верховный суд страны.
Запреты соцсетей уже планируются по всей Европе
По сравнению с действующим законодательством ЕС, только что вступившая в силу австралийская модель, по мнению профессора Буйтен, более конкретна и детализирована, что облегчает ее применение на практике.
В Австралии сами компании, руководящие соцсетями, обязаны контролировать новое возрастное ограничение под угрозой огромных штрафов. Дети или их опекуны не могут быть наказаны.
– Европейским правила должы быть более ”зубастыми”, чтобы оказывать реальное влияние, – считает Буйтен.
По ее словам, речь идет в первую очередь о защите прав граждан ЕС, а не об ограничении деятельности иностранных компаний. Однако самые популярные социальные и технологические сервисы являются американскими и китайскими.
– Эти платформы проводят масштабный эксперимент на людях. Они внедрились в нашу жизнь, предлагая на первый взгляд полезные услуги, но эти платформы заняли такую большую часть нашей повседневности, что разумно подвергнуть их надлежащему контролю, – говорит Буйтен.
Запреты сталкиваются и с критикой
Взрослое население во многих странах поддерживает возрастные ограничения для социальных сетей, но многие молодые люди не согласны с ними. Положительные стороны социальных медиа для молодежи включают общение, обучение, самовыражение и нахождение единомышленников.
В Австралии Верховный суд планирует рассмотреть иск против запрета соцсетей, поданный двумя подростками. Организации, защищающие права детей, вместо запретов на использование призывают к более строгому регулированию деятельности и алгоритмов платформ социальных сетей.
– Полные запреты игнорируют права и собственный голос молодежи, и наказывают молодых людей, а не платформы, – пишут британские профессора социологии Джессика Рингроуз и Ребекка Коулман.
По мнению профессора Буйтен, опрошенной Yle, лучшей альтернативой полному запрету было бы предписание ограничить время, проводимое молодежью на платформах, а также качество и количество потребляемого ими контента.
Однако, по словам профессора, сами корпорации, стоящие за соцсетями, не особо заинтересованы в таких мерах.
– Мы видели ту же модель поведения с табачными компаниями. Они тоже сопротивлялись регулированию, потому что это вредит их бизнесу. Поэтому лица, принимающие решения, должны вмешаться и заставить компании подчиниться.
– Свобода выражения – не единственное право детей, которое нужно защищать. У них также есть право на защиту от вреда, который наносят социальные сети.
