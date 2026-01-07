Канцлер ФРГ призвал президента Украины позаботиться о том, чтобы молодые украинцы служили своей стране в ее границах и не выезжали в Германию и другие государства.

Президент Украины Владимир Зеленский должен гарантировать, что молодые украинские мужчины будут служить своей стране на территории Украины, чтобы они "не выезжали в Германию, Польшу или Францию". Такое заявление сделал канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz) на пресс-конференции после встречи "коалиции желающих" в Париже.

В тот же день премьер-министр Баварии и лидер входящего в правящую коалицию ФРГ Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер (Markus Söder) выразил мнение, что при обеспечении безопасности Украины приоритет должно иметь задействование украинских военнослужащих.

Для выполнения той же задачи из Германии стоит отправить на родину и украинских беженцев, считает он. "Прежде чем молодым немецким мужчинам придется отправиться в Украину, на родину из Германии следует вернуться молодым украинским мужчинам. Молодые украинские мужчины должны отправиться к себе на родину, чтобы защищать свою страну", - подчеркнул Зёдер в ходе закрытого заседания ХСС в монастыре Зееон.

Германия готова принять участие в поддержании мира в Украине

При этом лидер ХСС указал, что в целом Германия готова принять участие в контроле за соблюдением режима прекращения огня в Украине. "Но могут ли обеспечивать (соблюдение этого режима. - Ред.) солдаты, еще надо посмотреть", - отметил он.

Как заявил по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz), он не исключает участия немецких военнослужащих в поддержании мира в Украине, однако при условии, что свою службу они будут проходить не на территории этой страны. Вероятным решением была бы дисклокация немецких миротворцев в одной из граничащих с Украиной стран НАТО, следует из его слов.