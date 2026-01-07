Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

США отказались подписать совместное коммюнике по миротворцам на Украине - Politico 0 627

В мире
Дата публикации: 07.01.2026
УНИАН
Изображение к статье: США отказались подписать совместное коммюнике по миротворцам на Украине - Politico
ФОТО: twitter

США воздержались от обязательств по миротворцам в Украине, тогда как Франция готова направить войска после завершения боевых действий.

После саммита "Коалиции желающих" в Париже США не присоединились к совместному коммюнике с Европой и Украиной относительно участия в миротворческих силах. Об этом сообщает Politico.

По словам спецпосланника президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа, протоколы безопасности в значительной степени согласованы, но участие американских войск в миротворческой операции не было согласовано. Франция, в свою очередь, готова направить "несколько тысяч военнослужащих" после прекращения боевых действий, сообщил Эммануэль Макрон.

Насущным вопросом остаются трансатлантические отношения: обсуждение Гренландии, которое могло бы обострить ситуацию, не комментировалось на саммите, хотя Белый дом отметил, что "различные варианты", включая военное вмешательство, остаются на столе.

Миротворцы в Украине - последние новости

Напомним, что соглашение о гарантиях безопасности предусматривает отправку до 20 тысяч миротворцев в Украину в случае прекращения огня. По итогам саммита в Париже Макрон подтвердил, что после прекращения огня в Украину могут быть направлены "тысячи французских солдат".

В то же время Швеция готова предоставить Украине истребители Gripen и ресурсы для разминирования Черного моря после подписания мирного соглашения с РФ. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что после завершения войны его страна предоставит авиацию и флот для сохранения мира в Украине.

Зато премьер Италии Джорджия Мелони сказала, что ее страна не будет направлять миротворцев в Украину.

Читайте нас также:
#США #Франция #Украина #Европа #дипломатия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
2
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Литве осудили хозяйку участка с подземным туннелем в сторону Беларуси
Изображение к статье: Воины ВСУ вынуждены сражаться в болотах, как их прадеды. Иконка видео
Изображение к статье: Ракеты США - Peacekeeper, Minuteman I, Minuteman III. Иконка видео
Изображение к статье: Сенат США утвердил в качестве посла в Латвии донора Трампа без дипломатического опыта

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Завод в лесах Иецавской волости будет производить около 50 000 модульных пороховых снарядов в год
Бизнес
Изображение к статье: Высокие технологии следят за возникновением огня. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Мошенники рассылают SMS от имени СГД
ЧП и криминал
Изображение к статье: Hall's Croft
Культура &
Изображение к статье: Бунт на корабле: представители Гренландии обвинили Данию в неоколониализме и потребовали прямых переговоров с США
В мире
1
Изображение к статье: Строители требуют от Рижской думы более 2,4 миллиона евро компенсации. За что?
Наша Латвия
Изображение к статье: Завод в лесах Иецавской волости будет производить около 50 000 модульных пороховых снарядов в год
Бизнес
Изображение к статье: Высокие технологии следят за возникновением огня. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Мошенники рассылают SMS от имени СГД
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео