МИД Дании: Копенгаген не смог убедить США отказаться от Гренландии.

Дания не смогла убедить США отказаться от стремления завладеть Гренландией, заявил глава МИД европейской страны Ларс Лекке Расмуссен по итогам встреч в Вашингтоне.

При этом он заявил, что нарушение США территориальной целостности Дании и права населения Гренландии на самоопределение было бы совершенно неприемлемо.

«Идеи, которые представляли бы собой неуважение территориальной целостности Королевства Дания и права гренландцев на самоопределение, конечно, совершенно неприемлемы», — подчеркнул глава МИД.