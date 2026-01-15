Baltijas balss logotype
«Деградация!» Путин не сдержал эмоций говоря о мире, но умолчал о падении России

В мире
Дата публикации: 15.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Деградация!» Путин не сдержал эмоций говоря о мире, но умолчал о падении России
ФОТО: Global Look Press

Путин недоволен, но роли России в деградации не видит.

Ситуация в современном мире все больше деградирует, дипломатия подменяется опасными действиями, когда страны навязывают свою волю, поучая других, как правильно жить. Об этом заявил президент России Владимир Путин, забыв при этом упомянуть, что Россия таким же образом в феврале 2022 года начала войну на Украине.

«Мир требует усилий, ответственности и осознанного выбора, и актуальность этого очевидна. Особенно сейчас, когда ситуация на международной арене все больше и больше деградирует», — подчеркнул глава российского государства. При этом, экономика в России стагнирует, население вымирает, и процессы деградации в стране под триколором налицо.

Читайте по теме: «Жрите!» В России население готовят к деградации страны - российский режиссёр

#дипломатия #население #экономика #Россия #политика
(1)
  • Д
    Добрый
    15-го января

    Лучше бы побольше молчал,может быть за умного сошёл

