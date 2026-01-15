Ситуация в современном мире все больше деградирует, дипломатия подменяется опасными действиями, когда страны навязывают свою волю, поучая других, как правильно жить. Об этом заявил президент России Владимир Путин, забыв при этом упомянуть, что Россия таким же образом в феврале 2022 года начала войну на Украине.

«Мир требует усилий, ответственности и осознанного выбора, и актуальность этого очевидна. Особенно сейчас, когда ситуация на международной арене все больше и больше деградирует», — подчеркнул глава российского государства. При этом, экономика в России стагнирует, население вымирает, и процессы деградации в стране под триколором налицо.

Читайте по теме: «Жрите!» В России население готовят к деградации страны - российский режиссёр