Путин хочет мира, Зеленский препятствует сделке - Трамп 4 2162

В мире
Дата публикации: 15.01.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Путин хочет мира, Зеленский препятствует сделке - Трамп
ФОТО: пресс-фото

По мнению президента США Дональда Трампа, Владимир Путин готов завершить войну, тогда как Украина "менее готова" к этому, пишет DW.

Заключению мирного соглашения в Украине препятствует Киев, а не Москва, заявил президент США Дональд Трамп в интервью агентству Reuters, опубликованному в среду, 14 января. По словам Трампа, президент РФ Владимир Путин готов завершить войну, тогда как Украина "менее готова заключить сделку".

На вопрос о том, почему переговоры под руководством США до сих пор не разрешили крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, Трамп ответил: "Зеленский", не уточнив детали.

Разведка США: Путин по-прежнему хочет захватить всю Украину

В декабре 2025 года агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что, по оценкам разведки США, Владимир Путин по-прежнему стремится установить контроль над всей территорией Украины , несмотря на публичные заявления о желании заключить мир.

По данным источников Reuters, выводы американской разведки во многом совпадают с оценками европейских спецслужб.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul) в начале декабря заявил, что президент РФ последовательно ищет отговорки, чтобы не начинать мирные переговоры с Украиной. "Поэтому я по-прежнему сомневаюсь, что он вообще серьезно настроен на переговоры о мире", - сказал глава МИД ФРГ.

DW

#США #Украина #разведка #Россия #политика
Оставить комментарий

(4)
  • A
    Aleks
    15-го января

    Анекдот дня! ,,Священник,,Украины Василий Косяченко изобрел рецепт как победить Россию. ,,Так как первые лица государства,командующие ВСУ и НГУ склонны к иудаизму,то призываю всех граждан Украины принять иудаизм и это будет объединяющая Украину идея и Путин проиграет ,,😂😂😂 Ждём такого же призыва в России,чтобы победить Украину....😀😀😀 Латвия,как всегда отстаёт.Всех хотят сделать латышами,а надо бы иудеями.😀😀😀

    5
    7
  • AE
    Al Ekses
    15-го января

    Вы бы определились хочет Путин захватить или установить контроль, ибо это абсолютно разные вещи. Захват - это установка своей администрации и потенциальное включение в состав страны, а контроль это просто «сидите и не свистите, подтявкивая тогда, когда нужно»… то есть так, как сейчас происходит в маленьких, но гордых.

    21
    2
  • A
    Aleks
    15-го января

    Только недавно Трамп говорил,что это Путин не хочет мира..😎😀 А завтра,что Зеленский не хочет мира.. И так можно до бесконечности,пока русских и украинцев станет намного меньше.Уже убито с каждой стороны под миллион.. 👽😈

    39
    4
  • АП
    Алексей Попович
    Aleks
    15-го января

    В кои то веки ты что-то разумное написал.

    19
    4
Читать все комментарии

