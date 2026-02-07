Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пока Украина воюет, опасность для Европы невелика - эксперт 1 280

В мире
Дата публикации: 07.02.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Пока Украина воюет, опасность для Европы невелика - эксперт
ФОТО: Unsplash.com

Армия России сосредоточена на войне против Украины, но прекращение огня позволит Путину заняться перевооружением, что усилит угрозу восточному флангу НАТО, считает Вольфганг Ишингер.

Угроза восточному флангу НАТО со стороны России может усилиться после прекращения огня в Украине. Такое мнение исполняющий обязанности председателя Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger) выразил в беседе с газетой Der Tagesspiegel. Интервью с ним опубликовано в субботу, 7 февраля, в преддверии очередной конференции в Мюнхене, запланированной на 13-15 февраля.

"Пока Украина защищает Европу, опасность не настолько велика", - пояснил и.о. главы MSC. По его словам, это означает, что армия РФ сосредоточена на ведении боевых действий против соседней страны. ВС РФ теряют "тысячи солдат в неделю", указал Ишингер.

Как только в Украине удастся достичь прекращения огня, ситуация изменится, считает собеседник Der Tagesspiegel. В этом случае президент России Владимир Путин "сможет продолжить перевооружение в мирное время, а угроза странам НАТО на восточном фланге возрастет", отметил он.

И.о. главы MSC видит угрозу для Германии

Угроза со стороны РФ вырастет и для Германии, если будущее прекращение огня не будет сопровождаться существенным сокращением военного присутствия на западе России, считает Ишингер. Однако он не ожидает такого поведения от Москвы.

При этом и.о. главы MSC подчеркнул, что войну в Украине необходимо закончить как можно скорее. Результат этого является "вопросом судьбы Германии и Европы", убежден Ишингер.

Читайте нас также:
#НАТО #Украина #безопасность #Россия #Германия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
1
2
0
1

Оставить комментарий

(1)
  • bt
    bory tschist
    7-го февраля

    если откровенно: после войны с Украиной рф сама по себе развалится. достаточно взглянуть на сегодняшнee состояние её экономики и приплюсовать введённые (не на месяц-два) санкции многих ведущих стран мира ...

    2
    13

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В край нетронутой природы могут явиться непрошеные гости. Иконка видео
Изображение к статье: Такие удобства воспитывают чувство коллектива. Иконка видео
Изображение к статье: Хуситы держат в заложниках десятки сотрудников ООН в Йемене - СМИ
Изображение к статье: Украинская «минималка» оказалась самой низкой в Европе - Euronews

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Иран будет обогащать уран, даже если это приведет к войне с США - Аракчи
В мире
Изображение к статье: На юге Латгале высота снежного покрова составляет до 46 сантиметров
Наша Латвия
Изображение к статье: В пустыне Атакама впервые зафиксировали каннибализм среди жаб
В мире животных
Изображение к статье: Украина в приоритете: часть бюджета Риги уйдет в Киев
Политика
Изображение к статье: Яблочные розы - изысканный и аппетитный десерт
Еда и рецепты
Изображение к статье: Хуже кофе: лакомство, которое делает ваши ночи бессонными
Люблю!
Изображение к статье: Иран будет обогащать уран, даже если это приведет к войне с США - Аракчи
В мире
Изображение к статье: На юге Латгале высота снежного покрова составляет до 46 сантиметров
Наша Латвия
Изображение к статье: В пустыне Атакама впервые зафиксировали каннибализм среди жаб
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео