Армия России сосредоточена на войне против Украины, но прекращение огня позволит Путину заняться перевооружением, что усилит угрозу восточному флангу НАТО, считает Вольфганг Ишингер.

Угроза восточному флангу НАТО со стороны России может усилиться после прекращения огня в Украине. Такое мнение исполняющий обязанности председателя Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger) выразил в беседе с газетой Der Tagesspiegel. Интервью с ним опубликовано в субботу, 7 февраля, в преддверии очередной конференции в Мюнхене, запланированной на 13-15 февраля.

"Пока Украина защищает Европу, опасность не настолько велика", - пояснил и.о. главы MSC. По его словам, это означает, что армия РФ сосредоточена на ведении боевых действий против соседней страны. ВС РФ теряют "тысячи солдат в неделю", указал Ишингер.

Как только в Украине удастся достичь прекращения огня, ситуация изменится, считает собеседник Der Tagesspiegel. В этом случае президент России Владимир Путин "сможет продолжить перевооружение в мирное время, а угроза странам НАТО на восточном фланге возрастет", отметил он.

И.о. главы MSC видит угрозу для Германии

Угроза со стороны РФ вырастет и для Германии, если будущее прекращение огня не будет сопровождаться существенным сокращением военного присутствия на западе России, считает Ишингер. Однако он не ожидает такого поведения от Москвы.

При этом и.о. главы MSC подчеркнул, что войну в Украине необходимо закончить как можно скорее. Результат этого является "вопросом судьбы Германии и Европы", убежден Ишингер.