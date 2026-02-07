Это заявление прозвучало после трехсторонних переговоров в Абу-Даби, проведенных при посредничестве США на этой неделе, которые не привели к прорыву. Россия продолжает настаивать отказе Украины от Донбасса, что Киев считает неприемлимым.

США дали Украине и России крайний срок - июнь - для достижения соглашения о прекращении почти четырехлетней войны, заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский. Его слова прозвучали после того, как в результате ночных ударов России по энергетической инфраструктуре атомные электростанции были вынуждены сократить производство.

Если июньский срок не будет соблюден, администрация Трампа, вероятно, окажет давление на обе стороны, чтобы добиться его соблюдения, добавил Зеленский.

"Американцы предлагают сторонам закончить войну к началу лета и, вероятно, будут оказывать давление на стороны именно в соответствии с этим графиком", - сказал он.

"И они говорят, что хотят все сделать к июню. И они сделают все, чтобы закончить войну. И они хотят иметь четкий график всех событий", - добавил он.

Зеленский сообщил, что США предложили провести следующий раунд трехсторонних переговоров на следующей неделе впервые в их стране, скорее всего, в Майами, подтвердив участие Украины.

Зеленский сказал, что Россия представила США экономическое предложение на 12 триллионов долларов, которое он назвал "пакетом Дмитриева" в честь российского посланника, главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева. Двусторонние экономические сделки с США являются частью более широкого переговорного процесса.

Российские удары поразили украинскую энергетическую инфраструктуру

В своем отдельном сообщении на сайте X Зеленский подтвердил, что российские удары по энергетической инфраструктуре Украины продолжаются: за ночь субботы было запущено более 400 беспилотников и около 40 ракет. Целями были энергосистемы, объекты генерации и распределительные сети.

Государственный оператор по передаче электроэнергии "Укрэнерго" заявил, что атака стала вторым массовым ударом по энергетической инфраструктуре с начала года, вынудив атомные электростанции сократить производство. Атаке подверглись восемь объектов в восьми регионах, говорится в заявлении.

"В результате ракетных ударов по ключевым высоковольтным подстанциям, обеспечивающим работу атомных энергоблоков, все атомные электростанции на подконтрольных территориях были вынуждены снизить нагрузку", - говорится в заявлении.

Также в нем сказано, что в результате атак дефицит электроэнергии в стране "значительно увеличился", что привело к продлению часовых отключений электроэнергии во всех регионах Украины.

Неоднократные российские воздушные атаки в последние месяцы были направлены на энергосистему Украины, вызывая отключения электричества и нарушая отопление и водоснабжение семей во время суровой холодной зимы.

Зеленский сказал, что США вновь предложили прекратить огонь, запретив удары по энергетической инфраструктуре, и Украина готова соблюдать это перемирие, если Россия примет соответствующие обязательства. В то же время он добавил, что когда Москва ранее согласилась на недельную паузу, предложенную США, она была нарушена всего через четыре дня.

По другим данным, в ответ на личную просьбу Трампа Кремль согласился на паузу в нанесении ударов по энергоструктуре Украины до 1 февраля. Президент США тогда отметил, что Путин выполнил свое обещание, и многие наблюдатели обрушились с критикой на такое заявление. Морозы в Украине доходили до минус 20 градусов, и Зеленский сказал: "Использовать самые холодные зимние дни для запугивания населения для России важнее, чем выбрать дипломатию".

Утром в субботу без электроэнергии осталась и часть приграничной Белгородской области после ударов ВСУ.

Прорыв зависит от крайне спорного региона Донбасса

Объявление о "крайнем сроке" прозвучало после трехсторонних переговоров в Абу-Даби при посредничестве США, которые не привели к прорыву. Россия продолжает настаивать на том, чтобы Украина вывела войска из Донбасса, где продолжаются интенсивные боевые действия, и Киев заявляет, что никогда не согласится на это условие.

Зеленский неоднократно выражал недовольство тем, что от его страны требуют непропорционально больших компромиссов по сравнению с Россией.

"Сложные вопросы остались сложными. Украина в очередной раз подтвердила свои позиции по вопросу Донбасса. Мы стоим там, где стоим, - это самая справедливая и надежная модель прекращения огня на сегодняшний день, по нашему мнению", - сказал Зеленский. Он подтвердил, что самые сложные темы будут вынесены на трехстороннюю встречу лидеров.

Зеленский также отметил, что не удалось найти общий язык по вопросу управления удерживаемой Россией Запорожской атомной станцией, и скептически отнесся к предложению США превратить желанный для России регион Донбасса в свободную экономическую зону в качестве компромисса.

"Я не знаю, может ли это быть реализовано, потому что, когда мы говорили о свободной экономической зоне, у нас были разные взгляды на это", - сказал он.

По его словам, в ходе последнего раунда переговоров участники обсудили, как будет осуществляться технический контроль за прекращением огня. Он добавил, что США подтвердили, что будут играть определенную роль в этом процессе.

В пятницу вечером агентство Reuters сообщило, что, по данным многочисленных анонимных источников, любое соглашение между Украиной и Россией будет вынесено на референдум украинских избирателей одновременно с национальными выборами.