Нарушители санкций продолжат развивать новые схемы обхода санкционных ограничений, делая их всё более сложными и труднее выявляемыми, прогнозирует в отчёте о деятельности за 2025 год Valsts drošības dienests (Служба госбезопасности, СГБ).

В 2025 году существенные риски по-прежнему создавали как трансграничные бизнес-сделки местных предпринимателей, так и операции иностранных компаний с товарами, подпадающими под импортные или экспортные ограничения ЕС при поставках в восточном направлении. По оценке СГБ, повышенные риски нарушений санкций сохраняются также в торговле санкционными товарами со странами Азии и Ближнего Востока, которые не ввели торговые ограничения в отношении России.

Проведённый СГБ анализ информации показывает, что в прошлом году недобросовестные предприниматели в целях извлечения прибыли продолжали попытки скрыть истинное содержание своих бизнес-сделок и их связь с Россией.

В течение прошлого года СГБ возбудила 22 уголовных процесса по подозрению в нарушении санкций ЕС, введённых против России или Беларуси. Как и в 2024 году, большая часть — десять дел — была начата по фактам незаконного оказания услуг компаниям, зарегистрированным в России, при этом частные лица предоставляли услуги либо на территории России, либо дистанционно из Латвии.

СГБ прогнозирует, что для экономической безопасности Латвии и далее будут сохраняться вызовы, связанные с рисками обхода санкций при товарных потоках в восточном направлении. Нарушители будут продолжать разрабатывать новые схемы обхода санкций, делая их всё более изощрёнными и труднее выявляемыми. Ответственным латвийским ведомствам потребуется и дальше вкладывать значительные ресурсы в выявление, расследование и предотвращение таких случаев.

С учётом сохраняющегося участия отдельных латвийских компаний в экономическом сотрудничестве с Россией и Беларусью, у части предприятий транспортной отрасли Латвии со временем может ослабнуть заинтересованность в соблюдении ранее проводимой принципиальной политики отказа от бизнес-сделок с этими государствами. По оценке СГБ, Латвии необходимо и далее придерживаться жёсткой позиции, направленной на дальнейшее сокращение экономического присутствия России и Беларуси.

СГБ не прогнозирует существенного притока инвестиций из государств, недружественных Латвии. В то же время риски продолжат создавать связанные с этими странами потоки капитала, особенно в бизнес-сделках с третьими странами, в которых задействованы товары и услуги, подпадающие под санкции.