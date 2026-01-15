Baltijas balss logotype
В США впервые показали «Абрамс» нового поколения 0 925

В мире
Дата публикации: 15.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фото: U.S. Army

Фото: U.S. Army

Прототип нового танка M1E3 Abrams с необитаемой башней показали на фото.

Армия США впервые показала предварительный прототип танка нового поколения M1E3 Abrams. На первое фото испытательного образца с необитаемой башней обратило внимание издание Defence Industry Europe.

Представленный образец используют для испытаний новых технических решений в ходе работ над окончательным вариантом M1E3. Поэтому прототип во многом похож на серийный «Абрамс». Представители армии США подчеркнули, что финальный вариант машины будет значительно отличаться от прототипа.

Танк получил доработанную башню от модификации M1A1. Она лишилась люков и наблюдательных приборов, поскольку экипаж M1E3 расположен в корпусе. На крыше башни установили оптико-электронную станцию Leonardo S3, которая предназначена для обзора и прицеливания. Также можно заметить небольшое отверстие у орудия, в котором может находиться прицел наводчика.

Вспомогательное вооружение установлено на дистанционно управляемом боевом модуле EOS R400 Mk2. Установка объединяет в себе автоматический гранатомет Mk19, пулемет и противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin. Автор предположил, что такой набор вооружения предназначен только для демонстрации возможностей модуля. Основное орудие калибра 120 миллиметров дополнили автоматом заряжания, который позволил сократить экипаж.

Переднюю часть корпуса переработали для размещения трех членов экипажа. В крыше появилось два массивных люка для танкистов. Также обозреватели обратили внимание на низкий дорожный просвет M1E3, который может указывать на интеграцию гидропневматической подвески.

#оружие
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

