За империю ответят? В суд США подан иск о взыскании с России царских долгов на четверть триллиона долларов

В мире
Дата публикации: 16.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: За империю ответят? В суд США подан иск о взыскании с России царских долгов на четверть триллиона долларов

Американский инвестфонд Noble Capital RSD подал иск в федеральный суд США к Российской Федерации, Министерству финансов, Центробанку и Фонду национального благосостояния на 225 млрд долларов США.

Noble Capital RSD требует признать за Россией обязательства по облигациям Российской империи, выпущенным в 1916 году.

Истец настаивает, что задолженность по бумагам может быть погашена за счет суверенных активов России, заблокированных из-за санкций после 2014 и 2022 годов.

Россия уже отреагировала на иск, потребовав отозвать из суда США иск о «царском» долге на $225 млрд.

Российская Федерация отрицает и всегда отрицала ответственность за старые царские облигации 1916 года, заявил РБК партнер бюро Marks&Sokolov Сергей Соколов, представляющий интересы ответчиков по иску американского инвестфонда Noble Capital.

«Этот долг был аннулирован Советским правительством в 1918 году. Ни СССР, ни Российская Федерация никогда не признавали свою ответственность за них в соответствии с установленным международным правом. Они давно были отправлены в «мусорную корзину истории», — отметил он.

Российская Федерация, по слова Соколова, потребовала от истца отозвать свой иск до 30 января. «Если этого не произойдёт, мы подадим ходатайство об оставлении иска без рассмотрения (motion to dismiss) на основании закона США "Об иммунитете иностранных государств" (Foreign Sovereign Immunity Act)», — заключил юрист.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)

(2)
  • bt
    bory tschist
    16-го января

    ... и это они "ещё не начинали" – пока только США, но страны Европы & Others – тоже не прочь получить когда-то у них украденное

    2
    10
  • Мп
    Мимо проходил
    bory tschist
    17-го января

    Тсич, ты действительно идиот или прикидываешься? Россия сразу выплатит долги за никчемного Николашку - сразу после того, как Англия вернет мумии в Египет и бриллианты из короны в Индию. Испания может вернуть всё вывезенное из Мексики золото. Ну и остальным есть что возвращать. Хреново у вас там на задворках европки истории учат, зря ты от советского образования сдристнул...

    12
    1

