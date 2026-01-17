Европейский союз (ЕС) и блок общего рынка нескольких южноамериканских стран «Меркосур» в субботу в Парагвае подписали соглашение о свободной торговле, пишет LETA со ссылкой на DPA/AP.

Соглашение создает одну из крупнейших в мире зон свободной торговли, охватывающую более 700 миллионов человек и с совокупным объемом экономики около 22 триллионов долларов США.

«Мы выбираем честную торговлю, а не тарифы. Мы выбираем продуктивное долгосрочное партнёрство, а не изоляцию», — заявила на церемонии подписания президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы объединим усилия как никогда ранее, потому что считаем, что это — лучший способ обеспечить благосостояние наших народов и стран», — сказала Ляйен.

Большинство стран ЕС 9 января проголосовали за подписание соглашения о свободной торговле между блоком и «Меркосур». Чтобы оно вступило в силу, требуется еще поддержка Европейского парламента.

Против проголосовали Польша, Франция, Ирландия, Австрия и Венгрия.

Соглашение, над которым работали 25 лет, заключено между ЕС и Бразилией, Аргентиной, Уругваем и Парагваем. Оно создаст одну из крупнейших зон свободной торговли в мире и позволит ЕС увеличить экспорт автомобилей, техники и алкогольных напитков в Латинскую Америку.

Переговоры, начавшиеся в 1999 году, неоднократно заходили в тупик, в том числе из-за опасений европейских фермеров, которые предупреждали, что им придется соблюдать разные стандарты.