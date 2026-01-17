Российская армия вновь атаковала дронами энергетические объекты Украины. В Бучанском районе Киевской области без света остались 56 000 семей, в том числе в Буче, Гостомеле, Ирпене. Сейчас там до -19°C ночью, пишет DW.

Из-за новых атак российских дронов без света остались 56 000 семей в Бучанском районе Киевской области. Об этом сообщил украинский оператор электроэнергии ДТЭК в субботу, 17 января. По его данным, ведутся восстановительные работы, но ситуацию усложняет морозная погода. Сейчас в Киеве и окрестностях около -10°C днем и до -19°C ночью.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в столице без тепла остаются 50 многоквартирных домов. После удара РФ 9 января их число составляло около 6000.

Атаки дронов на Одесскую область и Харьков

Всего в ночь на 17 января армия РФ выпустила по Украине 115 беспилотников. Украинская ПВО сбила 96 из них, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Об ударе по энергетическому объекту сообщили и власти Одесской области. Там возник пожар, раненых нет. О пострадавших потребителях не сообщается.

Об обстреле объекта тепло- и электроснабжения сообщил и мэр Харькова Игорь Терехов. Пострадал один человек. Коммунальная система города работает, но "с каждым обстрелом централизованная подача тепла и электричества дается все труднее", написал чиновник.

Владимир Зеленский провел онлайн-совещание об энергетической системе регионов Украины. "Самое сложное - Киев и область, Харьков и область, Запорожье и область. После ночного удара по Киевской области появились дополнительные проблемы для Гостомеля, Бучи, Ирпеня", - написал президент Украины.

DW