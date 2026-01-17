В США предлагают распространить действие "Совета мира", созданного для сектора Газа, на Венесуэлу, Украину и другие кризисные регионы, рассказали источники FT, пишет DW.

Американские чиновники предлагают расширить действие "Совета мира", созданного с целью воплощения в жизнь мирного плана для сектора Газа и возглавляемого президентом США Дональдом Трампом, на Украину, Венесуэлу и другие кризисные регионы мира. Об этом пишет со ссылкой на источники британская газета Financial Times (FT) в пятницу, 16 января.

По информации издания, соответствующий план может быть представлен на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, который откроется 20 января.

На данном этапе контролируемый Трампом "Совет мира" должен сконцентрироваться на палестинско-израильском конфликте в секторе Газа и не расширяться на другие области, заявил неназванный американский чиновник в беседе с FT 16 января.

И все же западные и арабские дипломаты испытывают беспокойство в связи с подобной перспективой, следует из публикации. В частности, они опасаются, что "Совет мира" может превратиться в некую структуру, работающую параллельно с ООН.

"Совет мира" для Венесуэлы и Украины

Так, дипломатические источники рассказали FT, что чиновники США предложили распространить действие "Совета мира" на Венесуэлу, которая находится в состоянии кризиса с тех пор, как армия США провела там операцию по захвату правителя этой страны Николаса Мадуро.

Что касается Украины, то высокопоставленный киевский чиновник, участвующий в переговорах с США, заявил, что отдельный "совет мира", также возглавляемый Трампом, является важной частью предложений по прекращению войны России против Украины. "В настоящее время предлагается создать этот совет специально для решения украинско-российского вопроса", - цитирует FT своего собеседника.

По его словам, украинский "совет мира", включал бы представителей Украины, России, Европы и НАТО и следил бы за выполнением мирного плана из 20 пунктов, который президент Украины Владимир Зеленский называет "готовым на 90%".

Между тем Москва не готова отступать от ряда своих требований. Один из вопросов, по которым у сторон до сих пор нет компромисса, - возможные территориальные уступки со стороны Украины. В Киеве считают это положение неприемлемым.

DW