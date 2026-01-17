Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

США думают над работой «Совета мира» и в Украине - СМИ 0 214

В мире
Дата публикации: 17.01.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: США думают над работой «Совета мира» и в Украине - СМИ

В США предлагают распространить действие "Совета мира", созданного для сектора Газа, на Венесуэлу, Украину и другие кризисные регионы, рассказали источники FT, пишет DW.

Американские чиновники предлагают расширить действие "Совета мира", созданного с целью воплощения в жизнь мирного плана для сектора Газа и возглавляемого президентом США Дональдом Трампом, на Украину, Венесуэлу и другие кризисные регионы мира. Об этом пишет со ссылкой на источники британская газета Financial Times (FT) в пятницу, 16 января.

По информации издания, соответствующий план может быть представлен на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, который откроется 20 января.

На данном этапе контролируемый Трампом "Совет мира" должен сконцентрироваться на палестинско-израильском конфликте в секторе Газа и не расширяться на другие области, заявил неназванный американский чиновник в беседе с FT 16 января.

И все же западные и арабские дипломаты испытывают беспокойство в связи с подобной перспективой, следует из публикации. В частности, они опасаются, что "Совет мира" может превратиться в некую структуру, работающую параллельно с ООН.

"Совет мира" для Венесуэлы и Украины

Так, дипломатические источники рассказали FT, что чиновники США предложили распространить действие "Совета мира" на Венесуэлу, которая находится в состоянии кризиса с тех пор, как армия США провела там операцию по захвату правителя этой страны Николаса Мадуро.

Что касается Украины, то высокопоставленный киевский чиновник, участвующий в переговорах с США, заявил, что отдельный "совет мира", также возглавляемый Трампом, является важной частью предложений по прекращению войны России против Украины. "В настоящее время предлагается создать этот совет специально для решения украинско-российского вопроса", - цитирует FT своего собеседника.

По его словам, украинский "совет мира", включал бы представителей Украины, России, Европы и НАТО и следил бы за выполнением мирного плана из 20 пунктов, который президент Украины Владимир Зеленский называет "готовым на 90%".

Между тем Москва не готова отступать от ряда своих требований. Один из вопросов, по которым у сторон до сих пор нет компромисса, - возможные территориальные уступки со стороны Украины. В Киеве считают это положение неприемлемым.

DW

Читайте нас также:
#США #Украина #Венесуэла #дипломатия #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Трампу не нравится власть в Иране и он хочет ее свергнуть
Изображение к статье: В Британии предложили присоединить США
Изображение к статье: Голодными не останемся: мировой урожай в этом году будет больше, чем в прошлом
Изображение к статье: Ты – мне, я – тебе: канадский рапс разменяли на китайские электромобили

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: За все заплатят жители? Макрон призвал страны ЕС бороться с США
В мире
Изображение к статье: Нужно почаще выбираться на природу. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Цены на продукты, выдворение и судьба прослушки. Что обсудят депутаты? Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: В Дании обвинили США в шпионаже за Гренландией
В мире
Изображение к статье: Скриншот: Youtube
Lifenews
Изображение к статье: Определен ранний признак развития хронических болезней почек
Техно
Изображение к статье: За все заплатят жители? Макрон призвал страны ЕС бороться с США
В мире
Изображение к статье: Нужно почаще выбираться на природу. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Цены на продукты, выдворение и судьба прослушки. Что обсудят депутаты? Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео