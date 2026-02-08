Baltijas balss logotype
Яблочко, куда катишься? Яблоки, выращенные в Европе - опасны - исследование 0 700

В мире
Дата публикации: 08.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Яблочко, куда катишься? Яблоки, выращенные в Европе - опасны - исследование
ФОТО: Unsplash

Экологи бьют тревогу: в яблоках, продающихся в странах ЕС, массово обнаружены опасные пестициды.

Согласно исследованию неправительственной организации PAN Europe, вредные химические вещества выявлены в подавляющем большинстве проверенных фруктов, включая продукцию из Польши.

Анализ почти 60 образцов яблок из 13 европейских стран показал, что лишь 7% из них не содержат опасных соединений. В 85% случаев эксперты нашли остатки пестицидов, а в 64% образцов — вещества из группы ПФАС, которые отличаются высокой устойчивостью и способностью накапливаться в организме. В каждом третьем яблоке дополнительно обнаружены нейротоксичные компоненты, потенциально опасные для нервной системы.

Особое беспокойство вызывает пестицид флудиоксонил, выявленный почти в 40% образцов. Он может нарушать работу эндокринной системы и оказывать токсичное воздействие на печень и почки.

По словам представителей PAN Europe, современные исследования все чаще связывают регулярное потребление продуктов с остатками пестицидов с риском бесплодия и онкологических заболеваний.

Участник кампании PAN Europe Гергели Саймон отмечает, что кормление детей свежими традиционными фруктами или овощами значительно увеличивает воздействие пестицидов на их организмы, в отличие от переработанных продуктов, иногда более чем в 600 раз.

#Европа #экология #питание #здоровье
