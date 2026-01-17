Baltijas balss logotype
В Дании тысячи людей протестуют против Трампа 3 516

В мире
Дата публикации: 17.01.2026
BB.LV
ФОТО: twitter

Тысячи людей в субботу вышли на улицы столицы Дании Копенгагена, чтобы выразить протест против стремления президента США Дональда Трампа взять под контроль автономную территорию Дании — Гренландию, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Размахивая флагами Дании и Гренландии, протестующие создали красно-белое море возле здания Копенгагенской мэрии, скандируя "Kalaallit Nunaat!" — название острова на гренландском языке.

Тысячи человек через социальные сети объявили о своём участии в шествиях и митингах, организованных ассоциациями гренландцев в Копенгагене, Орхусе, Ольборге, Оденсе, а также в столице Гренландии — Нууке.

«Цель — послать чёткий и единый сигнал о необходимости уважения к демократии и основным правам Гренландии», — заявила на своём сайте ассоциация гренландцев, проживающих в Дании, под названием Uagut.

«Последние события оказали давление на Гренландию и её жителей как на самом острове, так и в Дании», — сказала агентству AFP председатель Uagut Джулия Радемахер, призвав к единству.

«Когда напряжённость нарастает и люди впадают в тревожное состояние, мы рискуем создать больше проблем, чем решений — как для себя, так и друг для друга. Мы призываем гренландцев — и в Гренландии, и в Дании — сохранять единство», — добавила она.

Согласно опубликованному в январе 2025 года опросу, 85% жителей Гренландии выступают против присоединения острова к США, в то время как лишь 6% его поддерживают.

С визитом в Копенгаген прибыла делегация Конгресса США с представителями обеих партий, чтобы выразить несогласие с действиями администрации Трампа.

Выступая в Копенгагене, где делегация Конгресса встретилась с высокопоставленными политиками и бизнесменами из Дании и Гренландии, сенатор-демократ Крис Кунс подчеркнул, что Гренландии не угрожает какая-либо реальная опасность, которая могла бы оправдать позицию администрации Трампа.

Советник Трампа Стивен Миллер ранее в интервью телеканалу Fox News заявил, что Дания слишком мала, чтобы защищать свою суверенную арктическую территорию.

«У Гренландии нет актуальных угроз безопасности, однако у нас есть общие и обоснованные опасения по поводу будущей безопасности Арктики на фоне климатических изменений, таяния морского льда и изменения судоходных маршрутов», — сказал Кунс журналистам.

«У нас есть веские причины изучить возможности более широких инвестиций в безопасность Арктики — как в американской её части, так и в интересах наших партнёров и союзников по НАТО», — отметил сенатор, возглавляющий американскую делегацию.

Трамп неоднократно критиковал Данию за, по его мнению, недостаточные усилия по обеспечению безопасности Гренландии.

В пятницу Трамп предупредил, что может «ввести пошлины» против стран, которые выступят против его планов по Гренландии.

Тем временем европейские страны-члены НАТО размещают в Гренландии военнослужащих для проведения учений, цель которых — показать миру, в том числе США, что они готовы защищать свой суверенитет, заявила на этой неделе министр вооружённых сил Франции Алис Руффо.

Франция, Великобритания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Германия и Швеция объявили, что направляют небольшое количество военных для подготовки к будущим учениям в Арктике.

США также приглашены принять участие в этих учениях, сообщила в пятницу Дания.

#НАТО #Дания #безопасность #социальные сети #Гренландия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    18-го января

    Дания такая богатая страна, что плевать на предложенные Трампом 750 000 000 000 долларов?

    2
    1
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    17-го января

    Есть уместная в данной ситуации поговорка-"плетью обуха не перешибёшь". Хз что получится из этого с трамповской рандомной хитрожопой дурью... Может леваки ему там жопу наклюют в связи с антиайсовскими протестами по поводу убийства очередной джордыфлойдицы, и будет не до гренландии. А там выборы, где есть шанс, что ему демы малину разгульства подожмут... хз... 🙄

    2
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    17-го января

    "А нас - рать!" - сказал Рыжий...

    19
    2
Читать все комментарии

