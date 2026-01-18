Baltijas balss logotype
Громкое заявление Трампа вызвало удивление в Дании

В мире
Дата публикации: 18.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Громкое заявление Трампа вызвало удивление в Дании
ФОТО: Global Look Press

Глава МИД Расмуссен: Дания удивлена заявлением Трампа о введении пошлин.

В Дании удивились, когда президент США Дональд Трамп озвучил угрозу о введении пошлин в отношении некоторых стран Евросоюза из-за ситуации вокруг Гренландии. Об этом сообщил глава МИД королевства Ларс Лекке Расмуссен, его слова приводит агентство Ritzau.

«Заявление президента [США] стало неожиданностью», — сказал дипломат. Он добавил, что Копенгаген находится в тесном контакте с Еврокомиссией и другими партнерами. Кроме того, напомнил Расмуссен, Дания и ее союзники по НАТО уже направили военных в Гренландию с целью повышения безопасности в Арктике.

Ранее стало известно, что ЕС готовит ответ на введение Трампом пошлин из-за Гренландии.

  • 18-го января

    только я вот не слышал чтоб Россия или Китай заявляли о том что хотят себе Гренландию. официально об этом заявляет только Трамп.

  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    18-го января

    Ну у ЕС два варианта, либо лизать сапоги Дональда и Армии США, либо остаться один на один с РФ и Китаем. ВНЕЗАПНО оказалось что никакого международного права нет, есть права сильного, и педерасты в коворкингах со смузи никак не тянут на бенефециаров этого положения вещей.

