Раскрыт ответ ЕС на давление Трампа из-за Гренландии

В мире
Дата публикации: 18.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Раскрыт ответ ЕС на давление Трампа из-за Гренландии
ФОТО: pixabay

Кошта заявил, что ЕС готовит ответ на введение Трампом пошлин из-за Гренландии.

Европейский союз (ЕС) разрабатывает коллективный ответ государств-участниц на заявление американского президента Дональда Трампа о введении таможенных пошлин для некоторых европейских стран, сообщил представителям прессы председатель Европейского совета Антониу Кошта.

«Нам необходимо создавать зоны экономической интеграции, а не повышать тарифы. Европейский союз всегда будет твердо отстаивать международное право», — подчеркнул Кошта.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о пошлинах в размере 10 процентов против ряда стран Евросоюза из-за ситуации вокруг Гренландии. Помимо нескольких государств-членов Евросоюза, с пошлинами также столкнулись Великобритания и Норвегия.

#США #Дональд Трамп #Гренландия #экономика #тарифы #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
