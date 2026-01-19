Baltijas balss logotype
Цены на золото и серебро взлетели до исторических максимумов 1 273

В мире
Дата публикации: 19.01.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Цены на золото и серебро взлетели до исторических максимумов

После заявлений президента США Трампа о новых 10-процентных пошлинах для восьми европейских стран из-за Гренландии резко возросли цены на золото и серебро. Цена на золото выросла до 4690 долларов.

Мировые цены на золото и серебро достигли новых максимумов после новых заявлений президента США Дональда Трампа о введении 10-процентных торговых пошлин в отношении Германии и еще семи стран Европы из-за их позиции по Гренландии. Утром в понедельник, 19 января, после начала биржевой недели на азиатских фондовых рынках цена на золото, являющееся ключевым активом в периоды потрясений, достигла пика в 4690,59 доллара, а на серебро - 94,12 доллара.

Одновременно большинство фондовых рынков упали на фоне новых опасений о возможном начале торговой войны. Японский Nikkei снизился на 1,4%, а самый широкий индекс MSCI акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии сократился на 0,3%. Курс доллара упал по отношению к иене и швейцарскому франку, в то время как евро и фунт стерлингов выросли, а цены на нефть остались на прежнем уровне.

#доллар #Гренландия #экономика #торговая война #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    19-го января

    Это "ж-ж-ж" неспроста. 🙄 Почитываю в хвиттере дядьку экономиста (и прочаяпрочая) @PeterSchiff Так он предполагает что амеры несутся к экономической кризисной жопе. Доводы довольно разумные 🤔

    1
    0

