Президент Франции Эммануэль Макрон оказался в центре внимания на Всемирном экономическом форуме в Давосе не только из-за своей речи, но главным образом из-за необычного внешнего вида. Обращаясь к мировым лидерам в помещении, Макрон надел яркие синие зеркальные солнцезащитные очки в стиле "авиаторов" — деталь, которая сразу вызвала вопросы и бурные обсуждения, пишет tv3.lv.

Обычно лидеров стран на подобных выступлениях можно увидеть в классическом, сдержанном образе, однако выбор аксессуара Макрона резко выделялся на этом фоне. Сам президент публично не прокомментировал свой выбор, однако французские СМИ сообщают, что солнечные очки связаны с состоянием здоровья — у Макрона был зафиксирован разрыв сосуда в глазу, или подкожное кровоизлияние под конъюнктиву.

Ранее, во время участия в военном мероприятии на юге Франции, Макрона уже видели с покрасневшим глазом, и он ненадолго надел похожие очки. Тогда он назвал ситуацию безвредной и даже пошутил, описав свой вид как "тигриный глаз" — отсылка к культовой песне из фильма "Рокки III" 1980-х годов.

Хотя подобное состояние глаз не является опасным и не влияет на зрение, оно может привлечь внимание в публичной сфере. Как отметил врач и медиа-комментатор Джимми Мохаммед, выбор Макрона был скорее визуальным, чем медицинским: очки служили не столько для защиты глаз, сколько для сохранения имиджа президента.

В соцсетях внешний вид Макрона вызвал противоречивые реакции — одни называли его любителем покрасоваться, другие сравнивали с героями Голливуда, шутя о "киборгском" образе или эстетике фильма Top Gun. Для одних синие "авиаторы" стали стильным символом уверенности, для других — неуместным и демонстративным элементом.

Как бы ни оценивали этот аксессуар, выбор Макрона стал одним из самых заметных визуальных моментов саммита в Давосе, на мгновение затмив даже содержание его речи и подчеркнув, какое значение в современной политике играет образ и визуальное восприятие.

