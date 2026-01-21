Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Выяснилось, почему Макрон надел солнечные очки на форуме в Давосе 5 4348

В мире
Дата публикации: 21.01.2026
BB.LV
ФОТО: пресс-фото

Президент Франции Эммануэль Макрон оказался в центре внимания на Всемирном экономическом форуме в Давосе не только из-за своей речи, но главным образом из-за необычного внешнего вида. Обращаясь к мировым лидерам в помещении, Макрон надел яркие синие зеркальные солнцезащитные очки в стиле "авиаторов" — деталь, которая сразу вызвала вопросы и бурные обсуждения, пишет tv3.lv.

Обычно лидеров стран на подобных выступлениях можно увидеть в классическом, сдержанном образе, однако выбор аксессуара Макрона резко выделялся на этом фоне. Сам президент публично не прокомментировал свой выбор, однако французские СМИ сообщают, что солнечные очки связаны с состоянием здоровья — у Макрона был зафиксирован разрыв сосуда в глазу, или подкожное кровоизлияние под конъюнктиву.

Ранее, во время участия в военном мероприятии на юге Франции, Макрона уже видели с покрасневшим глазом, и он ненадолго надел похожие очки. Тогда он назвал ситуацию безвредной и даже пошутил, описав свой вид как "тигриный глаз" — отсылка к культовой песне из фильма "Рокки III" 1980-х годов.

Хотя подобное состояние глаз не является опасным и не влияет на зрение, оно может привлечь внимание в публичной сфере. Как отметил врач и медиа-комментатор Джимми Мохаммед, выбор Макрона был скорее визуальным, чем медицинским: очки служили не столько для защиты глаз, сколько для сохранения имиджа президента.

В соцсетях внешний вид Макрона вызвал противоречивые реакции — одни называли его любителем покрасоваться, другие сравнивали с героями Голливуда, шутя о "киборгском" образе или эстетике фильма Top Gun. Для одних синие "авиаторы" стали стильным символом уверенности, для других — неуместным и демонстративным элементом.

Как бы ни оценивали этот аксессуар, выбор Макрона стал одним из самых заметных визуальных моментов саммита в Давосе, на мгновение затмив даже содержание его речи и подчеркнув, какое значение в современной политике играет образ и визуальное восприятие.

tv3.lv

Читайте нас также:
#соцсети #стиль #здоровье #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
12
3
1
0
0
2

Оставить комментарий

(5)
  • З
    Злой
    21-го января

    Думаю опять в глаз от жены-мужика получил

    22
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    21-го января

    Злые языки утверждают, что Макрон решил перед выборами поменять фамилию. На "Микронаполеон"...

    12
    2
  • VU
    Vards Uzvards
    21-го января

    Опять бабушку не слушался - вот и получил.

    25
    3
  • А
    Андрей
    21-го января

    Ну под Путина закосить не получилось. Под Дурова тоже. Теперь то ли под Нео (из Матрицы), но очки вроде не те. Ну может под героя Сталлоне из фильма Кобра.

    А может это такой пиар ход "глаз терминатора". Ну а вообще, конечно, версия, что Панин дал ему в глаз - наиболее убедительная. :) :) От этого и сосуд лопнуть может.

    40
    9
  • Е
    Ехидный
    21-го января

    пусть говорят что угодно , но все знают - это женушка его отхерачила !!! каблук , а корчит из себя брутального мирового лидера !!!!!

    61
    5
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В третьем квартале дефицит бюджета в Латвии был меньше, чем в среднем по ЕС
Изображение к статье: «Аномально холодно»: потепление в Арктике приносит США и Восточной Европе лютые морозы
Изображение к статье: Премьер Бельгии популярно объяснил, почему нельзя конфисковать собственность России
Изображение к статье: Экономисты выяснили, что пошлины Трампа почти полностью оплачивают американцы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Объявлены номинанты на «Оскар»
Культура &
Изображение к статье: Что говорит ваша поза во сне о вашем душевном состоянии
Люблю!
Изображение к статье: Попытка номер... Оппозиция подала очередное требование об отставке премьер-министра
Политика
Изображение к статье: Давос: Зеленский о неспособности Европы к решительным мерам
В мире
Изображение к статье: Дроны с судна-матки могут опускаться на глубину в 10 км. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: «Грабеж»! Скарлетт Йоханссон и Кейт Бланшетт среди 800 артистов, выступивших против ИИ
Lifenews
Изображение к статье: Объявлены номинанты на «Оскар»
Культура &
Изображение к статье: Что говорит ваша поза во сне о вашем душевном состоянии
Люблю!
Изображение к статье: Попытка номер... Оппозиция подала очередное требование об отставке премьер-министра
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео