Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трамп отозвал приглашение премьеру Канады присоединиться к Совету мира 0 225

В мире
Дата публикации: 23.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трамп отозвал приглашение премьеру Канады присоединиться к Совету мира
ФОТО: пресс-фото

Президент США Дональд Трамп в четверг отозвал приглашение премьер-министру Канады Марку Карни присоединиться к недавно созданному Совету мира, пишет LETA со ссылкой на AFP.

«Пусть это письмо послужит уведомлением о том, что Совет мира отзывает своё приглашение вам относительно вступления Канады», — написал Трамп на своей платформе Truth Social.

Приглашение было отозвано после того, как Карни в четверг ответил на заявление Трампа, сделанное на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где тот сказал, что «Канада живёт благодаря Соединённым Штатам».

«Канада не живёт благодаря Соединённым Штатам. Канада процветает потому, что мы — канадцы», — заявил Карни, выступая перед жителями страны в Квебеке накануне новой парламентской сессии, при этом подчеркнув «значимое партнёрство» между двумя странами.

Источник в правительстве Канады ранее на этой неделе сообщил, что Канада не будет платить за место в Совете мира, несмотря на то, что Карни изначально выразил готовность принять приглашение.

Перед своей речью в Квебеке Карни принимал участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, где во вторник сорвал аплодисменты, признав в своём выступлении, что в основанном на правилах мировом порядке, возглавляемом США, произошёл «надлом».

В своей речи Карни заявил, что таким странам, как Канада, процветавшим в эпоху «американской гегемонии», необходимо осознать, что наступила новая реальность, и что «уступки» не защитят их от агрессии со стороны великих держав.

Речь вызвала широкий международный резонанс. Многие сочли, что Карни в ней намекал на разрушительное влияние Трампа на международную политику, хотя его имя напрямую не упоминалось.

Трамп отреагировал на выступление Карни, в среду в Давосе сделав колкие замечания в адрес канадского премьера.

«Вчера я наблюдал за вашим премьер-министром. Он был неблагодарен, — сказал Трамп. - Канада живёт благодаря Соединённым Штатам. Запомни это, Марк, в следующий раз, когда решишь выступать с заявлениями».

Читайте нас также:
#США #Дональд Трамп #Канада #дипломатия #правительство #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Раскрыт документ ЕС об отправке войск на Украину
Изображение к статье: В Европе допустили новые угрозы Трампа в адрес Гренландии
Изображение к статье: В Китае начали расследование против высокопоставленных военных
Изображение к статье: Они смертельные враги между собой. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Развод под ёлкой»: почему расставания чаще всего случаются сразу после Нового года
Люблю!
Изображение к статье: Жителям Риги могут разрешить оплачивать счета за январь частями до осени
Наша Латвия
Изображение к статье: Новая стратегия обороны США: «Россия - управляемая угроза»
В мире
Изображение к статье: Молодые решили забить на родителей. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Экс-канцлер Шрёдер выступил за нормализацию отношений с РФ
В мире
Изображение к статье: Латвийские власти напомнили Трампу о потерях Латвии в Афганистане и Ираке
Политика
1
Изображение к статье: «Развод под ёлкой»: почему расставания чаще всего случаются сразу после Нового года
Люблю!
Изображение к статье: Жителям Риги могут разрешить оплачивать счета за январь частями до осени
Наша Латвия
Изображение к статье: Новая стратегия обороны США: «Россия - управляемая угроза»
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео