Президент США Дональд Трамп в четверг отозвал приглашение премьер-министру Канады Марку Карни присоединиться к недавно созданному Совету мира, пишет LETA со ссылкой на AFP.

«Пусть это письмо послужит уведомлением о том, что Совет мира отзывает своё приглашение вам относительно вступления Канады», — написал Трамп на своей платформе Truth Social.

Приглашение было отозвано после того, как Карни в четверг ответил на заявление Трампа, сделанное на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где тот сказал, что «Канада живёт благодаря Соединённым Штатам».

«Канада не живёт благодаря Соединённым Штатам. Канада процветает потому, что мы — канадцы», — заявил Карни, выступая перед жителями страны в Квебеке накануне новой парламентской сессии, при этом подчеркнув «значимое партнёрство» между двумя странами.

Источник в правительстве Канады ранее на этой неделе сообщил, что Канада не будет платить за место в Совете мира, несмотря на то, что Карни изначально выразил готовность принять приглашение.

Перед своей речью в Квебеке Карни принимал участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, где во вторник сорвал аплодисменты, признав в своём выступлении, что в основанном на правилах мировом порядке, возглавляемом США, произошёл «надлом».

В своей речи Карни заявил, что таким странам, как Канада, процветавшим в эпоху «американской гегемонии», необходимо осознать, что наступила новая реальность, и что «уступки» не защитят их от агрессии со стороны великих держав.

Речь вызвала широкий международный резонанс. Многие сочли, что Карни в ней намекал на разрушительное влияние Трампа на международную политику, хотя его имя напрямую не упоминалось.

Трамп отреагировал на выступление Карни, в среду в Давосе сделав колкие замечания в адрес канадского премьера.

«Вчера я наблюдал за вашим премьер-министром. Он был неблагодарен, — сказал Трамп. - Канада живёт благодаря Соединённым Штатам. Запомни это, Марк, в следующий раз, когда решишь выступать с заявлениями».