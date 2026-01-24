Раскол? В США допустили выход одной области из состава Канады

В мире
Дата публикации: 24.01.2026
Министр финансов Бессент: в США допустили выход Альберты из состава Канады.

Министр финансов США Скотт Бессент назвал канадскую провинцию Альберта естественным партнером Соединенных Штатов на фоне возможного референдума по ее отделению от Канады. Об этом он высказался в интервью правому активисту Джеку Пособецу.

Бессент отметил, что Альберта богата природными ресурсами, а ее жители — независимые люди.

«Ходят слухи о возможном проведении референдума о том, хотят ли они оставаться в составе Канады... Люди хотят суверенитета», — уточнил министр.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава не признает референдумы о присоединении к России в «оккупированных регионах Украины». По его словам, канадские власти осуждают планируемые референдумы.

#США #референдум #Канада #министр финансов #суверенитет #политика
