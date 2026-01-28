Между американским предпринимателем Илоном Маском и министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским разгорелся публичный конфликт.

Причиной послужил призыв главы польского внешнеполитического ведомства ограничить использование Starlink россиянами для атак на Украину.

Сикорский, обращаясь в Маску, подкрепил данные американского Института изучения войны (ISW) о том, что ВС РФ интегрируют терминалы в свои ударные беспилотники для увеличения радиуса их действия. В ответ Маск перешел на личности и оскорбления.

"Этот слюнявый имбецил даже не понимает, что Starlink - это основа военной связи Украины", - сказал он.

В министерстве иностранных дел Польши пока что не отреагировали на публичные оскорбления Маска.