Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Маск обозвал главу МИД Польши слюнявым имбецилом 1 1021

В мире
Дата публикации: 28.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Маск обозвал главу МИД Польши слюнявым имбецилом
ФОТО: twitter

Между американским предпринимателем Илоном Маском и министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским разгорелся публичный конфликт.

Причиной послужил призыв главы польского внешнеполитического ведомства ограничить использование Starlink россиянами для атак на Украину.

Сикорский, обращаясь в Маску, подкрепил данные американского Института изучения войны (ISW) о том, что ВС РФ интегрируют терминалы в свои ударные беспилотники для увеличения радиуса их действия. В ответ Маск перешел на личности и оскорбления.

"Этот слюнявый имбецил даже не понимает, что Starlink - это основа военной связи Украины", - сказал он.

В министерстве иностранных дел Польши пока что не отреагировали на публичные оскорбления Маска.

×
Читайте нас также:
#Польша #Украина #starlink #Россия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
13
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео