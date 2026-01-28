Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Необходимо максимально усилить глобальное давление на Россию» - глава МИД Латвии 6 1076

В мире
Дата публикации: 28.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Необходимо максимально усилить глобальное давление на Россию» - глава МИД Латвии

Глава МИДа Латвии уверена, что Россия "не заинтересована в мире, и является самой серьезной угрозой безопасности трансатлантического пространства".

Министр иностранных дел Байба Браже приняла прибывшего в Латвию с рабочим визитом государственного министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по вопросам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивена Даути (Stephen Doughty). Министры обсудили вопросы безопасности евроатлантического пространства и трансатлантические отношения, поддержку оборонных возможностей Украины и ограничение России, сотрудничество на двусторонней основе и НАТО, трансатлантические отношения, углубление отношений ЕС и АК. Б. Браже и С. Даути также обсудили сотрудничество Латвии и Соединенного Королевства в Совете безопасности ООН - У АК есть одна постоянная член СБ ООН.

Б. Браже подчеркнула, что в этом месяце мы отмечаем 105 лет со дня международного признания Латвии de iure. 26 января 1921 года Верховный совет союзных государств, в том числе Соединенное Королевство, признал Латвийское государство de iure. Соединенное Королевство никогда не признавало оккупацию Латвии советским союзом.

Министр иностранных дел Байба Браже: "Соединенное Королевство всегда было другом Латвии и одним из самых тесных союзников в сферах безопасности и обороны. У нас отличное сотрудничество в НАТО, региональное и двустороннее, а также в поддержку Украины - как при координации санкций против России, особенно «теневого флота» и его экосистемы, так и при совместном управлении дронной коалицией. Латвия в прошлом году направила на коалицию дронов 20 млн. евро, и в этом году планирует поддержку в размере 50 млн. евро.

Благодарю Соединенное Королевство за существенный вклад в безопасность Балтийского моря, Северного региона и восточного фланга НАТО, особенно присутствие военнослужащих в нашем регионе - многонациональной бригады в Эстонии, «Восточной вахты» в Польше, регулярное участие в миссии по патрулированию воздушного пространства Балтии, а также руководство объединенными силами реагирования (ЕФ) и коалицией доброй воли (CoW).

Мы едины во мнении - все союзники должны продолжать поддерживать Украину и ее оборонные возможности, и необходимо максимально усилить глобальное давление на Россию. Она не заинтересована в мире, и является самой серьезной угрозой безопасности трансатлантического пространства. Цель России - раскол союзников и ослабление поддержки Украины. Наш общий приоритет - добиться долгосрочного мира на Украине ".

×
Читайте нас также:
#НАТО #Украина #Латвия #безопасность #дипломатия #внешняя политика #Россия #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
5
1
2
3
1
3

Оставить комментарий

(6)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео