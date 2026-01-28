Министр иностранных дел Байба Браже приняла прибывшего в Латвию с рабочим визитом государственного министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по вопросам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивена Даути (Stephen Doughty). Министры обсудили вопросы безопасности евроатлантического пространства и трансатлантические отношения, поддержку оборонных возможностей Украины и ограничение России, сотрудничество на двусторонней основе и НАТО, трансатлантические отношения, углубление отношений ЕС и АК. Б. Браже и С. Даути также обсудили сотрудничество Латвии и Соединенного Королевства в Совете безопасности ООН - У АК есть одна постоянная член СБ ООН.

Б. Браже подчеркнула, что в этом месяце мы отмечаем 105 лет со дня международного признания Латвии de iure. 26 января 1921 года Верховный совет союзных государств, в том числе Соединенное Королевство, признал Латвийское государство de iure. Соединенное Королевство никогда не признавало оккупацию Латвии советским союзом.

Министр иностранных дел Байба Браже: "Соединенное Королевство всегда было другом Латвии и одним из самых тесных союзников в сферах безопасности и обороны. У нас отличное сотрудничество в НАТО, региональное и двустороннее, а также в поддержку Украины - как при координации санкций против России, особенно «теневого флота» и его экосистемы, так и при совместном управлении дронной коалицией. Латвия в прошлом году направила на коалицию дронов 20 млн. евро, и в этом году планирует поддержку в размере 50 млн. евро.

Благодарю Соединенное Королевство за существенный вклад в безопасность Балтийского моря, Северного региона и восточного фланга НАТО, особенно присутствие военнослужащих в нашем регионе - многонациональной бригады в Эстонии, «Восточной вахты» в Польше, регулярное участие в миссии по патрулированию воздушного пространства Балтии, а также руководство объединенными силами реагирования (ЕФ) и коалицией доброй воли (CoW).

Мы едины во мнении - все союзники должны продолжать поддерживать Украину и ее оборонные возможности, и необходимо максимально усилить глобальное давление на Россию. Она не заинтересована в мире, и является самой серьезной угрозой безопасности трансатлантического пространства. Цель России - раскол союзников и ослабление поддержки Украины. Наш общий приоритет - добиться долгосрочного мира на Украине ".