Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Виновные часто остаются безнаказанными». Агентство ЕС обнародовало доклад о преступлениях на почве ненависти 2 168

В мире
Дата публикации: 28.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Виновные часто остаются безнаказанными». Агентство ЕС обнародовало доклад о преступлениях на почве ненависти
ФОТО: Unsplash.com

В Евросоюзе растут проявления нетерпимости и ксенофобии.

Агентство Европейского союза по основным правам (FRA) выпустило доклад под названием «Мониторинг и документирование антисемитизма в ЕС — текущее состояние и дальнейшие шаги». 96 % респондентов опроса о дискриминации и преступлениях на почве ненависти в отношении евреев сообщили, что в течение года, предшествовавшего опросу, столкнулись по крайней мере с одной формой антисемитизма. Только немногие из опрошенных сообщают об инцидентах официальным органам.

В докладе подчеркивается, что из-за отсутствия официальных заявлений виновные часто остаются безнаказанными, а жертвы не получают возмещения, на которое они имеют право в соответствии с законодательством ЕС.

Чтобы ЕС и его государства-члены могли эффективно противодействовать антисемитизму, необходимо укреплять каждое звено этой цепочки: сообщение об инцидентах, их регистрацию, расследование, уголовное преследование и вынесение приговоров. Чтобы жертвы антисемитизма могли добиться возмещения, жертв и свидетелей нужно убеждать в необходимости обращения в соответствующие органы власти.

Антисемитские инциденты должны надлежащим образом регистрироваться, напоминает FRA, а сотрудники правоохранительных органов пройти необходимую подготовку по распознаванию и фиксированию признаков подобных преступлений. Это, в свою очередь, будет способствовать расследованию антисемитских инцидентов, что имеет решающее значение для уголовного преследования: без убедительных доказательств антисемитского мотива виновные не могут быть привлечены к ответственности. Наконец, правонарушители должны быть наказаны эффективным и соразмерным образом.

Как сообщает Международное французское радио, фиксация проявлений антисемитизма в интернете сопряжена с особыми трудностями, — говорится в докладе, — в первую очередь, из-за масштабов этого явления. Результаты опроса показывают, что 90 % респондентов сталкивались с антисемитизмом в онлайне.

Пандемия COVID-19, война России против Украины, а также реакция на террористическое нападение ХАМАС 7 октября 2023 года и последующую военную операцию в Газе способствовали распространению антисемитских нарративов в интернете, включая отрицание, искажение и тривиализацию Холокоста, а также конспирологические теории.

При этом европейский Закон о цифровых услугах (Digital Services Act), который вступил в силу 17 февраля 2024 года, требует от онлайн-платформ предоставления пользователям механизмов для сообщения о незаконном контенте, включая антисемитский.

В этом контексте FRA отмечает, что алгоритмы, используемые для выявления оскорбительной речи, могут придавать чрезмерное значение таким терминам и словам, как «Jew» или «Jewish», и пропускать другие, более тонкие формы антисемитизма. «Сам факт того, что такие алгоритмы чрезмерно реагируют на определенные слова и не реагируют на другие, хорошо понимают пользователи интернета, которые намерены использовать это в преступных целях. В результате, их оскорбительные комментарии не выявляются и не блокируются.

×
Читайте нас также:
#covid-19 #права человека #интернет #дискриминация #холокост #антисемитизм #Евросоюз #опрос
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео