Агентство Европейского союза по основным правам (FRA) выпустило доклад под названием «Мониторинг и документирование антисемитизма в ЕС — текущее состояние и дальнейшие шаги». 96 % респондентов опроса о дискриминации и преступлениях на почве ненависти в отношении евреев сообщили, что в течение года, предшествовавшего опросу, столкнулись по крайней мере с одной формой антисемитизма. Только немногие из опрошенных сообщают об инцидентах официальным органам.

В докладе подчеркивается, что из-за отсутствия официальных заявлений виновные часто остаются безнаказанными, а жертвы не получают возмещения, на которое они имеют право в соответствии с законодательством ЕС.

Чтобы ЕС и его государства-члены могли эффективно противодействовать антисемитизму, необходимо укреплять каждое звено этой цепочки: сообщение об инцидентах, их регистрацию, расследование, уголовное преследование и вынесение приговоров. Чтобы жертвы антисемитизма могли добиться возмещения, жертв и свидетелей нужно убеждать в необходимости обращения в соответствующие органы власти.

Антисемитские инциденты должны надлежащим образом регистрироваться, напоминает FRA, а сотрудники правоохранительных органов пройти необходимую подготовку по распознаванию и фиксированию признаков подобных преступлений. Это, в свою очередь, будет способствовать расследованию антисемитских инцидентов, что имеет решающее значение для уголовного преследования: без убедительных доказательств антисемитского мотива виновные не могут быть привлечены к ответственности. Наконец, правонарушители должны быть наказаны эффективным и соразмерным образом.

Как сообщает Международное французское радио, фиксация проявлений антисемитизма в интернете сопряжена с особыми трудностями, — говорится в докладе, — в первую очередь, из-за масштабов этого явления. Результаты опроса показывают, что 90 % респондентов сталкивались с антисемитизмом в онлайне.

Пандемия COVID-19, война России против Украины, а также реакция на террористическое нападение ХАМАС 7 октября 2023 года и последующую военную операцию в Газе способствовали распространению антисемитских нарративов в интернете, включая отрицание, искажение и тривиализацию Холокоста, а также конспирологические теории.

При этом европейский Закон о цифровых услугах (Digital Services Act), который вступил в силу 17 февраля 2024 года, требует от онлайн-платформ предоставления пользователям механизмов для сообщения о незаконном контенте, включая антисемитский.

В этом контексте FRA отмечает, что алгоритмы, используемые для выявления оскорбительной речи, могут придавать чрезмерное значение таким терминам и словам, как «Jew» или «Jewish», и пропускать другие, более тонкие формы антисемитизма. «Сам факт того, что такие алгоритмы чрезмерно реагируют на определенные слова и не реагируют на другие, хорошо понимают пользователи интернета, которые намерены использовать это в преступных целях. В результате, их оскорбительные комментарии не выявляются и не блокируются.