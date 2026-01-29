В статьях Википедии систематически меняется указание места рождения известных в обществе людей из Эстонии и Литвы — политиков, деятелей культуры и спортсменов. Об этом в начале января сообщили СМИ соседних стран.

Если раньше в качестве места рождения указывалось конкретное государство, то теперь во многих случаях в графе «страна рождения» появляется Советский Союз. Latvijas Radio выяснило, что таким образом меняются и биографии известных в Латвии людей, например Эдгара Ринкевича, пишет LSM+.

Биографии меняют и латвийцам

В случае с Эстонией один пользователь Википедии в англоязычных статьях изменил записи о месте рождения почти у 600 человек, указав, что они родились в Эстонской ССР, Советском Союзе. В одном из случаев такие правки вносились более 21 часа подряд, а сам пользователь охарактеризовал их как «исправление» истории Эстонии. Об этом сообщила Эстонская национальная телерадиокомпания ERR, ссылаясь на исследование журналиста Роналда Ливеса.

Литовское издание Lrytas сообщило о схожих действиях, в результате которых у ряда политиков место рождения было изменено на Литовскую ССР. В частности, это коснулось президента Гитанаса Науседы и бывшего президента Дали Грибаускайте.

С учетом этих сообщений исследователь дезинформации Latvijas Radio Анете Берзкалне проверила, были ли внесены подобные изменения и в биографии известных в Латвии людей, и установила, что Латвия также не осталась в стороне. У ряда персон место рождения было изменено с «Латвия» на «Латвийская ССР, Советский Союз». Среди них — Эдгар Ринкевич, Эвика Силиня, Валдис Домбровскис, Эгил Левитс, Хелена Демакова, а также спортсмены, например Дайрис Бертанс, Сандис Озолиньш и Каспар Берзиньш.

Приближение к российскому историческому нарративу

Даже если речь идет лишь об отдельных биографических записях, они влияют на отражение истории стран Балтии в одном из самых широко используемых в мире источников информации. Латвия, Литва и Эстония юридически не прекращали своего существования и в период советской оккупации, поэтому формат «Латвийская ССР, Советский Союз» приближен к российскому историческому нарративу. Такие, на первый взгляд незначительные, элементы постепенно формируют «большой рассказ», влияя на восприятие людей.

Для этого не нужны резкие изменения — воздействие возможно и более медленным, менее заметным способом.

Википедию нередко критикуют за принципы формирования контента: статьи в ней может создавать и редактировать любой пользователь, независимо от уровня знаний в конкретной области. В случаях, когда возникают неясности или разногласия, их обычно пытаются решить путем обсуждения, чтобы выяснить позицию более широкого сообщества Википедии.

Такое обсуждение было инициировано и 26 октября прошлого года — пользователей призвали высказать мнение о том, как в биографических «окнах» отражать место рождения людей, родившихся на территории стран Балтии в периоды с 1940 по 1941 год и с 1944 по 1991 год, то есть во время советской оккупации.

Представители стран Балтии — в меньшинстве

Изучая инициатора этой дискуссии, Latvijas Radio выяснило, что это мужчина, который, как он сам указывал еще в 2023 году, родился и вырос в Москве, в России. В целом в обсуждении участвовали 19 пользователей. Хотя точно определить страну происхождения каждого участника было невозможно, доступная публичная информация свидетельствует о том, что представители стран Балтии находились в меньшинстве.

Обсуждение завершилось решением, что «наиболее подходящим» вариантом является указание в биографическом «окне» города, соответствующей Советской Социалистической Республики и Советского Союза, например: Рига, Латвийская ССР, Советский Союз. При этом ранее обычно указывались только город и страна, например: Рига, Латвия.

Правки под постоянным контролем

На основании этого принципа, принятого в узком кругу, изменения продолжаются и сейчас. Пользователи из стран Балтии регулярно возвращают прежние формулировки, однако эти правки в очень короткие сроки отменяются со ссылкой на упомянутое обсуждение. Со стороны создается впечатление, что пользователи, выступающие за указание Советского Союза, «дежурят на посту» и реагируют на изменения почти мгновенно.

Тот факт, что подобная ситуация наблюдается одновременно в Латвии, Литве и Эстонии, наводит на мысль о возможной скоординированной деятельности.

Википедия — это бесплатная онлайн-энциклопедия, которая регулярно входит в десятку самых посещаемых сайтов в мире. Она доступна более чем на 300 языках и содержит свыше семи миллионов статей. За годы своего существования Википедия стала одним из основных источников, к которым люди обращаются, чтобы быстро получить базовую информацию по той или иной теме.

Кроме того, следует учитывать, что чат-боты на основе искусственного интеллекта также используют Википедию как источник данных. По этой причине Latvijas Radio неоднократно задавало англоязычному ChatGPT вопросы о том, где родились, например, Эдгар Ринкевич, Эвика Силиня и Дайрис Бертанс. В ряде случаев в ответах действительно указывалось, что их место рождения — Латвийская ССР, Советский Союз, со ссылкой на Википедию.

Это означает, что подобная информация достигает не только читателей Википедии, но через чат-ботов попадает к еще более широкой аудитории, без дополнительных пояснений создавая впечатление, что эти люди являются гражданами Советского Союза, а не Латвии.