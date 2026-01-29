Мерц: Быстрого вступления Украины в ЕС не будет 2 270

Дата публикации: 29.01.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Мерц: Быстрого вступления Украины в ЕС не будет
ФОТО: пресс-фото

Фридрих Мерц назвал невозможным вступление Украины в Евросоюз с 1 января 2027 года. По словам канцлера ФРГ, сначала Киев должен выполнить копенгагенские критерии, а этот процесс, как правило, занимает несколько лет.

Канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) не видит шансов на быстрое вступление Украины в Европейский Союз. "Вступление с 1 января 2027 года исключено. Это невозможно", - заявил глава германского правительства в среду, 28 января, после заседания коалиционного комитета в Берлине, на котором присутствовали руководители правящих консервативного блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Каждая страна, желающая стать членом Евросоюза, должна сначала выполнить так называемые копенгагенские критерии, а этот процесс, как правило, занимает несколько лет, подчеркнул Мерц. При этом канцлер указал, что важно дать Украине перспективу, которая откроет путь страны к вступлению в ЕС.

Копенгагенские критерии - ключевые требования к странам-кандидатам для вступления в Евросоюз, принятые в 1993 году. Они включают обязательное наличие стабильных государственных институций, гарантирующих демократию, верховенство права, права человека и защиту меньшинств, наличие функционирующей рыночной экономики, а также готовность принять обязательства по законодательству ЕС.

Переговоры о мире в Украине - абсолютный приоритет

Говоря о переговорах по прекращению войны России против Украины, Фридрих Мерц отметил, что Германия находится в тесном контакте с американской и украинской делегациями. "Мы также совместно подготовили документы, и хорошо, что сейчас прежде всего ведутся прямые переговоры между Украиной и российской стороной. Мы надеемся, что они как можно скорее приведут к результату", - подчеркнул канцлер. Он добавил, что в рамках переговоров ФРГ не выступает в роли посредника, а является союзником Украины в ее стремлении завершить эту войну.

Клингбайль: Прямые переговоры между Европой и РФ пока неуместны

Вице-канцлер и министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil) при этом отметил усилия Мерца в ходе переговоров о мире в Украине. "Европа на какое-то время оказалась вне переговорного процесса, и именно благодаря федеральному канцлеру удалось восстановить тесную связь - как Украины с европейцами, так и американцев с европейцами", - заявил сопредседатель СДПГ.

Однако прямые переговоры между Германией, Европой и Россией, по мнению Клингбайля, в настоящее время будут неуместными: "Наступит ли тот момент, когда европейские главы государств и правительств снова будут напрямую разговаривать с Путиным, предстоит решить позже. Но сейчас не тот момент".

#Украина #мирные переговоры #Фридрих Мерц #Евросоюз #Россия #Германия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
