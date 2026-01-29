Фридрих Мерц заявил, что Европа должна говорить на языке силы, чтобы отстаивать свои интересы в новой мировой системе. Он также выступил за большую независимость от США и расширение глобальных партнерств.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz) призвал европейских союзников к сплоченности и уверенности в себе, чтобы Европа смогла стать самостоятельной силой в формирующейся новой мировой системе. Европа сможет отстаивать свои взгляды лишь в том случае, "если мы сами научимся говорить на языке силовой политики, если мы сами станем европейской державой", - заявил он, выступая с правительственным заявлении в бундестаге в четверг, 29 января.

По словам Мерца, в последние недели становится все очевиднее, что формируется "мир великих держав", где дует "жесткий ветер" , который Европа скоро почувствует. "В этом мире дует жесткий ветер, и мы будем ощущать его еще долгое время", - сказал он, отметив, что происходящие изменения могут открыть и новые возможности для Европы, действующей на основе права и международного сотрудничества.

По словам канцлера, Европа представляет собой альтернативу империализму и автократии. "Мы являемся в мире нормативной альтернативой империализму и автократии", - заявил он, отметив, что Европа может предложить партнерам как экономические, так и прежде всего ценностные преимущества, от которых она не желает отказываться.

Безопасность, экономика и единство Европы

Канцлер выделил три ключевые сферы, в которых Европа должна доказать свою состоятельность. Первая из них - безопасность. По его словам, Европа должна взять ее в свои руки и сократить технологические и оборонные зависимости, в том числе от США, на ядерный защитный зонтик которых континент пока полагается.

Вторым направлением Мерц назвал конкурентоспособность европейской экономики. Разрыв в темпах роста с Китаем и США увеличивается, и эту тенденцию необходимо переломить, подчеркнул он.

Третьим элементом канцлер назвал европейское единство. В качестве примера он привел недавний конфликт вокруг принадлежащего Дании острова Гренландия, отметив, что сплоченная позиция Европы привела к тому, что президент США Дональд Трамп отказался от угроз введения пошлин против Германии и других европейских стран. "Сплоченность является фактором силы в мире", - сказал Мерц.

Новый тон в отношениях с США

Мерц призвал использовать возросшее самосознание Европы, не предложив при этом конкретных шагов по реформированию Евросоюза или созданию собственной европейской системы ядерного сдерживания, обсуждение которой ранее инициировал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Канцлер также напомнил о своем недавнем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где он заявил, что "новая эра уже началась". "Новый мир великих держав основан на силе, мощи и, при необходимости, на насилии. Это не уютное место", - констатировал он.

Агентство dpa отмечает, что выступление Мерца в бундестаге напомнило речь о "переломном моменте", с которой в 2022 году после российского вооруженного вторжения в Украину выступал тогдашний канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Новые партнерства

По словам канцлера ФРГ, это также предполагает открытость к новым партнерствам. Германия и Европа, по мнению Мерца, должны стать частью сети суверенных государств, придерживающихся основанного на правилах мирового порядка, свободной торговли и минимальных торговых барьеров.

В этой связи канцлер подчеркнул важность ввода в действие соглашения ЕС с государствами Mercosur, а также заключения торгового соглашения с Индией. Он раскритиковал позицию немецких депутатов от партии "зеленых" в Европарламенте, которые, по его словам, вместе с левыми и праворадикальной партией "Альтернатива для Германии" (АдГ) пытались заблокировать соглашение со странами Меркосур , назвав это "более чем раздражающим".