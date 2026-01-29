Канцлер Германии прокомментировал сообщения о проблемах со здоровьем президента США Трампа

Дата публикации: 29.01.2026
Канцлер Германии Фридрих Мерц опроверг спекуляции в СМИ о состоянии здоровья президента США Дональда Трампа, заявив, что не видит оснований сомневаться в его способности исполнять обязанности главы государства.

Выступая на пресс-конференции в Берлине, Мерц подчеркнул, что его выводы основаны на личных встречах и регулярных контактах с американским лидером. "Исходя из моих встреч с президентом Трампом, у меня нет причин сомневаться в его здоровье", - сказал он, комментируя публикации, ставящие под вопрос физическую пригодность Трампа к занимаемой должности.

Немецкий канцлер отметил, что в июне президенту США исполнится 80 лет, однако это, по его словам, не мешает ему эффективно выполнять свои функции. "У меня сложилось впечатление, что он вполне способен исполнять свои обязанности", - добавил Мерц.

С момента вступления в должность канцлера в мае 2025 года Фридрих Мерц поддерживает регулярный диалог с Дональдом Трампом. Лидеры неоднократно встречались лично и проводили телефонные переговоры, обсуждая трансатлантические отношения и вопросы международной безопасности.

#Дональд Трамп #здоровье #Фридрих Мерц #Германия #политика
Автор - Павел Кириллов
