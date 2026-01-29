После провала переговоров c Ираном США рассматривают возможность нанесения нового мощного удара по этой стране. Целями нападения могут стать руководство Ирана, госструктуры и ядерные объекты.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения нового крупного удара по Ирану после того, как предварительные контакты между Вашингтоном и Тегераном по ограничению иранской ядерной программы и производства баллистических ракет не дали результатов, сообщила в среду, 28 января, медиакомпания CNN со ссылкой на источники, пишет DW.

В среду Трамп опубликовал сообщение в соцсети Truth Social, потребовав от Ирана вернуться за стол переговоров для заключения "честной и справедливой сделки - без ядерного оружия". Он предупредил, что следующий удар США по Ирану "будет гораздо хуже", чем операция летом 2025 года, в ходе которой американские военные атаковали три иранских ядерных объекта.

По словам источников, среди рассматриваемых вариантов - авиаудары США по иранскому руководству и силовым структурам, которых в Вашингтоне считают ответственными за гибель сотен участников массовых протестов , а также удары по ядерным объектам и государственным учреждениям Ирана. Окончательное решение пока не принято.

Переговоры и условия США

Ранее в этом месяце США и Иран обменивались посланиями, в том числе через оманских дипломатов и по каналам между спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, обсуждая возможную встречу для предотвращения американского удара, отметили источники.

При этом кратко обсуждалась и личная встреча, но она так и не состоялась. По словам источников, в последние дни серьезных прямых переговоров не велось.

Вашингтон, по данным собеседников CNN, выдвинул предварительные условия для диалога, включая окончательный отказ Ирана от обогащения урана, новые ограничения на программу разработки баллистических ракет и прекращение поддержки региональных прокси-сил.

Тупик в переговорах

Ключевым камнем преткновения, по словам источников, стало требование США, чтобы Иран согласился на ограничения дальности своих баллистических ракет. Этот вопрос имеет особое значение для Израиля, который во время 12-дневной войны в июне прошлого года израсходовал значительную часть запасов ракет-перехватчиков, отражая иранские ракетные удары.

Иран отверг это требование и уведомил США, что готов обсуждать исключительно свою ядерную программу . Вашингтон на это не ответил, в результате чего стороны зашли в тупик, пояснили источники.

Один из американских чиновников заявил в понедельник, 26 января, что администрация по-прежнему готова к контактам с Ираном, если Тегеран примет выдвинутые Вашингтоном условия.

Угрозы США и резкая реакция Тегерана

Последние угрозы Трампа вызвали резкую реакцию в Тегеране. Иранские власти заявили о немедленном ответе на любые военные действия США, а один из ключевых советников верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи пригрозил ударами по Израилю в случае атаки.

Трамп считает, что его военные возможности расширились после прибытия в регион американской авианосной ударной группы . Авианосная группа USS Abraham Lincoln в понедельник вошла в Индийский океан и продолжает движение в сторону Ирана. Пентагон также перебрасывает дополнительные системы ПВО, включая батареи Patriot , и планирует развертывание мобильных комплексов противовоздушной обороны HAAD для защиты американских сил от возможного иранского ответа.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что иранские вооруженные силы готовы "немедленно и мощно" ответить на любую агрессию против страны. Советник верховного лидера Али Шамхани предупредил, что военные действия будут расценены как начало войны, и пригрозил "беспрецедентным" ответом.

Оценки разведки и позиция союзников

По данным разведки США, иранский режим находится в ослабленном состоянии после ударов США и Израиля по иранским объектам и союзным группировкам в прошлом году, а также на фоне недавних массовых протестов в Иране.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что иранский режим "вероятно, слабее, чем когда-либо". Вместе с тем источники отмечают, что даже устранение верховного лидера не гарантирует краха системы власти, а признаков раскола в иранских силовых структурах пока не наблюдается.

Ключевые союзники США в регионе, включая Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, заявили, что не предоставят свое воздушное пространство и территорию для возможной операции против Ирана, сообщили источники CNN.