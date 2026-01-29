Президент США Дональд Трамп попросил Владимира Путина не открывать огонь по городам Украины в течение недели. Об этом Трамп сообщил во время выступления в Белом доме.

«Я лично просил Путина не обстреливать Киев и другие украинские города в течение недели. Он согласился это сделать», - заявил Трамп.

Кроме того, американский лидер заявил о большом прогрессе в переговорах по украинскому урегулированию.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский вечернем обращении дал понять, что энергетическое перемирие вступает в силу сегодня ночью.

"Спасибо американской стороне за усилия, направленные на то, чтобы в это время прекратить удары по энергетике, и мы надеемся, что Америке удастся это обеспечить. Сегодня есть заявление президента Соединённых Штатов. Ситуация сейчас ночью и в эти дни, реальная ситуация на наших энергетических объектах, в наших городах покажет это", - заявил президент.

Если так, то энергетическое перемирие продлится до следующей пятницы. Но Россия пока этого не подтверждала.