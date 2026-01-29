В результате переговоров Дональда Трампа с Кремлем жители России стали считать США менее враждебной страной, чем раньше. Опрос, проведенный "Левада-центром" по заказу Сахаровского общества, также показывает, насколько сильно на настроения россиян влияет пропаганда.

Когда-то Германия была для россиян самой дружественной к России из западных стран. Но спустя почти четыре года после начала агрессивной войны Владимира Путина против Украины большинство жителей России воспринимают Германию как "врага". Таковы результаты исследования, проведенного Левада-центром в Москве по заказу Немецкого Сахаровского общества.

Во многом из-за кремлевской пропагандынегативный рейтинг Германии среди россиян уже в мае 2022 года достиг 66 процентов - такой же, как у США и Великобритании, говорится в исследовании.

После того как Дональд Трамп объявил о "сделке" с Россией, открытая враждебность к Вашингтону, согласно исследованию, снизилась, но отношение респондентов к Германии и Великобритании осталось неизменным.

Кто является "врагами" России?

Руководитель исследования, российский социолог Лев Гудков из независимого "Левада-центра" в Москве, объяснил в Берлине, что многие россияне считают, что их страна "окружена врагами, а они сами видят себя жертвами".

Согласно опросу, главные "враги" России - Польша и Литва, за ними следует Великобритания. Германия занимает четвертое место, далее идут Швеция, США и Израиль.

Какие страны представляют угрозу для России

В списке стран, которые представляют "реальную угрозу" для России лидируют США. Чуть менее опасными россияне считают Великобританию, Польшу и Германию. Собирательная Прибалтика - на почетном пятом месте.

По данным опроса, наиболее негативно к Германии относятся респонденты старшего возраста (70%), москвичи (75%), те, кто одобряет деятельность Путина на посту президента (62%) и те, кто доверяет телевидению как источнику информации (69%).

Наиболее позитивно к Германии относятся молодые люди до 25 лет (48%), те, кто считает, что в стране все идет не так (34%), те, кто не одобряет работу Путина на посту президента (38%), и те, кто пользуется альтернативными источниками информации (особенно Telegram).

Согласно опросу, россияне хотят, чтобы "иностранцы не вмешивались в наши дела" (66%) и "перестали навязывать нам свои идеи" (81%; 2024).

Зависть к Западу

Согласно исследованию, Запад вызывает как неодобрение, так и зависть россиян, особенно по отношению к богатым странам Европы и США.

Хотя россияне готовы принять некоторые ограничения за войну против Украины, эта готовность достигает предела из-за больших потерь.

Совсем недавно в России разразился скандал после того, как одна из компаний, производящих одежду, пригласила влиятельных лиц и представителей прессы в VIP-поездку на шикарный французский горнолыжный курорт Куршевель, который когда-то был популярен среди россиян.

Союзники и друзья

В исследовании делается вывод, что "принцип " враги моих врагов - мои друзья " работает идеально". Это происходит потому, что "диктаторские или авторитарные режимы, такие как Северная Корея, Китай и Иран, в коллективном российском сознании выглядят родственными, поскольку они также отвергают западную культуру, демократию и либерализм. Их антиамериканская позиция сразу же делает их союзниками России в войне против Украины в общественном мнении - ведь большинство россиян считают, что война была спровоцирована США".

Северная Корея также поддерживает Россию солдатами в войне против Украины, Иран поставляет беспилотники Shahed, а Китай отказывается осуждать войну.

"Близкими друзьями и партнерами" россияне считают Беларусь, Китай, Казахстан, Северную Корею и Индию.

Агрессивная война Путина против Украины, которая омрачает отношения Запада и Москвы с момента вторжения российских войск 24 февраля 2022 года, все больше определяет жизнь россиян.

Автор исследования и социолог Лев Гудков видит в России "антилиберальную пропаганду и формирование авторитарного режима, который становится все более репрессивным и милитаристским".