Лидер страны НАТО призвал к переговорам с Путиным 2 413

В мире
Дата публикации: 08.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лидер страны НАТО призвал к переговорам с Путиным
ФОТО: Global Look Press

Премьер Чехии Бабиш призвал ЕС начать переговоры с Путиным.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал лидеров Европейского союза (ЕС) начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Его слова приводит портал TN.CZ.

«Европейские лидеры начали говорить о том, что Европа ведет переговоры с Путиным. Раньше, когда [премьер-министр Венгрии] Виктор Орбан был у [президента Украины Владимира] Зеленского и Путина, все это осуждали», — заявил он.

Бабиш также призвал страны Европы восстановить прямой диалог с Москвой. По его словам, это является необходимым условием для прекращения огня.

Ранее Андрей Бабиш заявил, что Чехия не будет поставлять Украине самолеты L-159. По его словам, Прага исключает дальнейшую дискуссию о продаже Киеву истребителей, призвав начальника Генштаба воздержаться от высказываний на эту тему.

#Чехия #дипломатия #переговоры #Россия #политика
    Aleks
    8-го февраля

    Из файлов Эпштейна выходит,что Байден был ликвидирован ещё в 2019 году и его играл актер в силиконовой маске.. Интересно,с какого года актер играет ПУТИНА и с кем собирается договариваться лидер страны НАТО,если они все практически эпштейновцы,которым отдают приказы Ротшильдов через Нетаньяху,который намедни угрожает Западу разными карами?!😎 Сбрендивший с ума Адольф...😈🔯👽

    2
    3

