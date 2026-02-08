Открытые отношения продолжают вызывать интерес и споры. Они уже не шокируют так, как десять лет назад, но и не стали повсеместной нормой. Наблюдатели часто ждут неудач таких союзов, считая их подтверждением традиционной моногамии. Однако эксперты утверждают, что причины разрыва открытых отношений схожи с теми, что разрушают моногамные пары.