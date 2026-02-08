Смена тактики говорит о том, что Трамп предпочел более жесткую и оперативную внешнюю политику.

Ведущие военные чиновники США впервые участвуют в ключевых переговорах с РФ и Ираном, что показывает новую стратегию дипломатии главы Белого дома Дональд Трамп, где военные напрямую влияют на внешнюю политику.

Как пишет издание Associated Press (AP), Трамп принял необычное решение, привлекая военных к переговорам на высоком уровне.

Кого отправили на переговоры

Издание акцентировало, что министр армии США Дэн Дрисколл играет ключевую роль в переговорах об окончании войны РФ против Украины, поддерживая связь с украинскими властями между сессиями.

Дрисколл выполняет функцию связного между Украиной и США, включая Джареда Кушнера и спецпредставителя Стива Уиткоффа, обеспечивая непрерывность диалога.

К тому же, как отмечает AP, к переговорам в Абу-Даби присоединился и генерал Алексус Гринкевич, командующий Европейским командованием США и главнокомандующий НАТО в Европе.

Отмечается, что его участие в переговорах направлено на восстановление высокоуровневого военного контакта с Кремлем, обеспечивая постоянный диалог для достижения длительного мира.

А адмирал Брэд Купер, командующий Центральным командованием США, впервые принял участие в непрямых переговорах с Ираном, которые прошли в Омане. На встречу он пришел в парадной форме, чтобы намекнуть на усиление присутствия США в регионе.

Что это значит

В целом эксперты считают, что решение Трампа посылать на переговоры военных, а не дипломатов, показывает стремление Белого дома к более жесткой и оперативной внешней политике. Такой подход демонстрирует отход от традиционной дипломатии и усиление роли военных в решении международных конфликтов.

Переговоры об окончании войны в Украине В начале февраля в ОАЭ прошел очередной раунд мирных переговоров. 5 февраля, комментируя результаты встречи, спецпредставитель США Стив Уиткофф рассказал, что она была "конструктивной". Он сказал, что на переговорах обсуждали механизмы реализации режима прекращения огня и способы мониторинга прекращения боевых действий.