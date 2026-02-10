Baltijas balss logotype
«Это был шок» - Украина тихо распустила Интернациональный легион - Le Monde 1 1128

В мире
Дата публикации: 10.02.2026
УНИАН
Изображение к статье: «Это был шок» - Украина тихо распустила Интернациональный легион - Le Monde

Иностранные добровольцы заявляют о деморализации и потере специализированных навыков, в Генштабе официально решение не комментируют.

Украина в конце 2025 года фактически начала распуск Интернационального легиона – подразделения, созданного по приказу президента Владимира Зеленского через несколько дней после полномасштабного вторжения России в 2022 году. Иностранных бойцов переводят в штурмовые полки регулярной армии, которые выполняют одни из самых опасных боевых задач, пишет французская Le Monde.

О решении Генерального штаба было дискретно сообщено 31 декабря 2025 года. В то же время 2-й батальон Легиона добился временной отсрочки до 15 февраля, хотя его личный состав уже перевели в 253-й штурмовой полк 129-й бригады территориальной обороны.

Иностранные военные говорят, что узнали о переводе внезапно.

"Это был шок. Нам сказали: "Собирайте чемоданы и отправляйтесь в Кривой Рог в тот же день", – рассказывает 45-летний датчанин с Фарерских островов под псевдонимом "Викинг", который вступил в Легион в 2023 году.

По его словам, после перевода условия службы резко ухудшились:

"Мы заперты в казарме, где неделю нет воды и интернета. Нет ни тренировок, ни учений. Все деморализованы, многие побратимы ушли", – говорит он.

Начальник штаба 2-го батальона Интернационального легиона Андрей Спивак называет решение командования стратегической ошибкой:

"Распуск Интернационального легиона – это невероятная трата ресурсов. Мы единственное подразделение в армии, где все офицеры двуязычные. Мы обучали легионеров инновационной оборонной тактике, а теперь их отправляют в штурмовые части, что является совершенно другой миссией".

По словам Спивака, "все эти навыки рискуют быть утраченными".

Официальные данные о численности иностранцев в Легионе не обнародуются. Известно, что с 2022 года несколько тысяч добровольцев подписали контракты, однако ожидаемой численности в 20 тысяч человек подразделение так и не достигло. Иностранцы в ВСУ получают такую же зарплату, как украинские военные, но имеют право расторгнуть контракт после шести месяцев службы, что привело к значительной текучести кадров.

До 2025 года Международный легион состоял из четырех батальонов и участвовал в ключевых боях – от освобождения Харьковщины до обороны Волчанска и Часового Яра. По данным источников в подразделениях, 1-й и 3-й батальоны понесли значительные потери и дезертирство, после чего их остатки перевели в штурмовые полки.

Некоторые легионеры готовы продолжать службу при любых условиях. 27-летний американец украинского происхождения под псевдонимом "Коннор" говорит:

"Я пришел сюда воевать за свою страну, а не за Легион. Для меня самое важное – продолжать воевать".

Другие же рассматривают возможность увольнения.

"Я расторгну контракт. Мы рискуем жизнью, чтобы помочь Украине, а нас просто бросают. Это пощечина", – заявил 53-летний американский боевой медик Карл. По его словам, перевод также обнуляет срок, необходимый для получения украинского гражданства.

Добровольцы отмечают, что Международный легион обеспечивал относительно "безопасную среду" для иностранцев. "Викинг" говорит:

"Все боятся оказаться в подразделении, где командир не говорит по-английски".

Интернациональный легион

Интернациональный легион Украины – это подразделение Вооруженных сил Украины, созданное в феврале 2022 года после начала полномасштабного вторжения России для привлечения иностранных добровольцев к обороне страны. Он был сформирован по решению президента Владимира Зеленского и вошел в состав территориальной обороны.

Легион объединил иностранцев из десятков стран, которые заключали контракт с ВСУ, получали зарплату наравне с украинскими военными и участвовали в боевых действиях на разных участках фронта. Подразделение использовалось как в наступательных, так и в оборонительных операциях, в частности во время боев на Харьковщине, в районе Бахмута и на северо-востоке Украины.

В Интернациональном легионе, который воюет против российских оккупантов на стороне Украины, много французов, которые даже создали своеобразную зашифрованную радиосвязь - вместо того, чтобы говорить на русском или английском, они говорят на французском, чтобы россияне не могли их понять.

Оставить комментарий

(1)
  • ТТ
    Тим Тим
    10-го февраля

    Ну так хватит за спинами хохлов в виде загранорядов сидеть, пора и повоевать, вы же за это деньги получаете.

    21
    0

