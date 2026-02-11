Baltijas balss logotype
Дело Эпштейна: Совет Европы снял иммунитет с экс-генсека 0 794

В мире
Дата публикации: 11.02.2026
Euronews
Изображение к статье: Дело Эпштейна: Совет Европы снял иммунитет с экс-генсека

Из-за связей политика с Эпштейном, в отношении Ягланда в Норвегии начали расследование, для продолжения которого полиция просила снять с него иммунитет.

Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) снял иммунитет с бывшего премьер-министра Норвегии и экс-генсекретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда в связи с начатым в Норвегии в отношении него расследованием после публикации документов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Это решение позволит "норвежской системе правосудия выполнить свою работу, а г-ну Ягланду, в случае предъявления обвинений, защитить себя", заявил в среду, 11 февраля, нынешний генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе. Адвокат Ягланда ответил, что его клиент серьезно относится к этому делу, но подчеркнул, что "нет никаких доказательств, имеющих отношение к уголовному преследованию".

Расследование в отношении экс-премьера Норвегии

Ранее подразделение полиции Норвегии по борьбе с экономическими преступлениями (Oekokrim) начало расследование в отношении Ягланда из-за имеющихся подозрений в тяжких коррупционных преступлениях.

"Мы считаем, что имеются веские основания для проверки, поскольку в период, который охватывают обнародованные документы, он занимал посты председателя Норвежского нобелевского комитета и генерального секретаря Совета Европы", - указал глава Oekokrim Паал Лёсет. Он пояснил, что основанием для начала расследования стала информация из новых обнародованных актов по делу Эпштейна. На данный момент в отношении Ягланда не было выдвинуто никакого обвинения.

Ягланд назвал связи с Эпштейном "дипломатией"

Согласно сообщению норвежской газеты Verdens Gang, которая изучила материалы по делу Эпштейна, связанные с Ягландом, у него была гарантия от Джеффри Эпштейна на покупку квартиры. Политик также несколько раз ночевал в квартирах Эпштейна в Нью-Йорке и Париже, а в 2014 году он и его семья планировали поездку на остров Эпштейна, которая в итоге была отменена, пишет агентство AFP.

Ягланд утверждал, что его связи с Эпштейном были частью "обычной дипломатической деятельности". В начале февраля он признался газете Aftenposten, что совершил "ошибку", поддерживая эти отношения.

Ягланд занимал пост премьер-министра Норвегии с 1996 по 1997 год, председателя Комитета по присуждению Нобелевской премии мира с 2009 по 2015 год и генерального секретаря Совета Европы с 2009 по 2019 год

#Норвегия #коррупция #дипломатия #совет Европы #преступления #политика
Оставить комментарий

