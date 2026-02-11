Комментируя идею о приеме Украины в Европейский союз (ЕС) "авансом", прозвучавшую в колонках интернет-издания "Politico", премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель и Киев объявили Будапешту войну, пишет LETA со ссылкой на UKRAINSKA PRAVDA.

В социальной сети "X" Орбан указал, что "Politico" является "официальным изданием брюссельской элиты", а изложенные в нем идеи — это "новейший план войны".

"Этот новый план — это открытое объявление войны Венгрии. Они игнорируют решение венгерского народа и готовятся устранить правительство Венгрии любыми средствами. Они хотят прихода к власти партии "Тиса", потому что тогда больше не будет вето, не будет сопротивления, и мы больше не будем находиться вне их конфликта", — утверждает Орбан.

В апреле в Венгрии запланированы парламентские выборы, и, согласно опросам, проведенным в январе, находящаяся в оппозиции консервативная партия "Тиса" (Tisza / Партия уважения и свободы) опережает возглавляемую Орбаном национал-консервативную партию "Фидес" (Fidesz) на восемь-десять процентных пунктов.

Премьер-министр подчеркнул, что в апреле венграм на избирательных участках необходимо остановить "Тису", поскольку "Фидес" является единственной силой, стоящей между Венгрией и властью Брюсселя, "единственной гарантией суверенитета Венгрии".