ФРГ собралась возродить военную мощь

В мире
Дата публикации: 11.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дойче зольдаттен!

Дойче зольдаттен!

Такое развитие событий, предупредили аналитики, может в итоге привести к расколу на континенте.

Германия целенаправленно наращивает свою военную мощь и уже через 4-5 лет может стать следующим гегемоном Европы. Об этом сообщает Foreign Affairs – американский журнал, посвященный тематике международных отношений и внешней политики.

Авторы издания отмечают, что в минувшем году ФРГ потратила на оборону больше, чем любая другая европейская страна в абсолютном выражении. Немецкий военный бюджет в настоящее время занимает четвертое место в мире. К 2029-му, по прогнозам, ежегодные военные расходы Германии достигнут 189 миллиардов долларов, что более чем втрое превышает показатель 2022-го.

Также, добавляют обозреватели, власти страны рассматривают возможность вернуться к обязательной воинской повинности, если в бундесвер не удастся набирать достаточное количество добровольцев. Если Германия продолжит идти тем же курсом, то к 2030 году она станет великой военной державой, констатирует Foreign Affairs.

Такое развитие событий, предупредили аналитики, может в итоге привести к расколу на континенте, поскольку столь явная милитаризация Германии дает серьезный повод для беспокойства Франции и Польше.

Численность Вооруженных сил Германии (Бундесвера) на начало 2026 года составляет около 184–186 тысяч военнослужащих. Это самый высокий показатель за последние 12 лет, достигнутый за счет активного набора персонала. Планы Минобороны ФРГ предусматривают увеличение численности до 260 тысяч человек к 2030-м годам из-за изменения международной обстановки.

#Европа #оборона #Германия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
