Латвийский паспорт - четвертый «самый влиятельный» в мире. Что вообще это значит? 1 695

В мире
Дата публикации: 11.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Латвийский паспорт - четвертый «самый влиятельный» в мире. Что вообще это значит?

В 2026 году латвийский паспорт получил самую высокую оценку за всё время существования в международных рейтингах паспортов, укрепив позиции страны на карте мировой свободы передвижения, сообщает Управление по делам гражданства и миграции.

Согласно Глобальному индексу паспортов (The Passport Index), разработанному международной финансово-консалтинговой компанией Arton Capital, в 2026 году латвийский паспорт занимает высокое 4-е место в мире. Этот показатель подтверждает широкие возможности граждан Латвии путешествовать в другие страны без визы или с минимальными въездными формальностями. Для сравнения: в 2025 году Латвия, согласно этому рейтингу, также находилась на 4-м месте в этом рейтинге, а в 2024 году — на 6-м.

Высокую оценку латвийскому паспорту в 2026 году присвоил и Henley Passport Index — 7-е место в мире. Это значительный рост по сравнению с 2025 годом, когда Латвия занимала 10-е место. Рейтинг Henley основан на данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и оценивает паспорта по уровню безвизового доступа.

Оба международных индекса используют схожую методологию, сравнивая возможности различных паспортов для безвизовых поездок или упрощённого въезда. Новейшие данные подтверждают: в настоящее время латвийский паспорт является одним из самых влиятельных в мире.

#гражданство #Латвия #рейтинг #паспорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • р
    реалист
    12-го февраля

    наверное, это то единственное, чем могут похвастаться банановые страны без реальной экономики, науки и образования. Вся "экономика" - за счет дотаций развитых стран ЕС.

    1
    0

